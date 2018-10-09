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Женщина-бант: Рианна показала экстравагантный наряд

12:55 9 октября 2018   100
Рианна
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Американская певица и дазайнер Рианна, представившая на Неделе моды в Нью-Йорке свою новую коллекцию, вышла в свет в необычном наряде. Звезда в очередной раз продемонстрировала свой уникальный стиль и удачно подчеркнула фигуру.

На благотворительном вечере своей организации «Clara Lionel Foundaion» Рианна появилась в белом прозрачном комбинезоне из кружева, дополнив образ огромным бантом и дорогостоящими массивными украшениями. Также певица подобрала белые босоножки, маникюр и педикюр в тон.

Такой наряд вызвал двоякую реакцию поклонников. Одни -- называют ее эталоном стиля, другие -- обвиняют в безвкусице, называют ее женщиной-бантом. Впрочем, саму Рианну, которая привыкла эпатировать публику, это мало волнует. Ее появление на светских мероприятиях никогда не остается не замеченным.

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