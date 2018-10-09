«Умерла бы за Сталина»: журналистка российского телеканала шокировала своими твиттами

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Журналистка российского пропагандистского Russia Today Самира Кхан из Вашингтона удалила свой аккаунт в Twitter после того, как на нее за твитты о Сталине обрушился шквал критики интернет-пользователей. В своих постах пропагандистка оправдывала советского диктатора и систему лагерей ГУЛАГ. Напомним, что пропагандистов из RT лишали эфира в столице США.

Как сообщают Medialeaks, журналистка опубликовала два сообщения, в которых были перечислены «привилегии» заключенных в сталинских лагерях: «Двухнедельные каникулы раз в год; отдельные помещения для женатых заключённых; возможность находиться с семьей; получение пособий; никаких наручников, кандалов и тюремных камер; свободное перемещение по территории ГУЛАГа; премии, награды и послабления для заключённых; образование, музыка и театр».

Во втором сообщении Самира Кхан указывала, заключенным ГУЛАГа"за хорошее поведение" отменяли приговор, трудоустраивали, а их права и свободы после освобождения были такие же, как и у других граждан. «Заключенным разрешали выпускать газеты; была свобода слова», — гласила одна из надписей возле фотографии Иосифа Сталина.

Хоть публикации и были удалены, скриншоты до сих пор хотят по сети. Более того, на ее страничке были найдены и другие «просталинские» публикации. Так, в одном из постов журналистка RT утверждает, что «умерла бы за Сталина, Красную Армию и СССР». «Я бы без заминки отдала свою жизнь за возвращение Сталина», — писала журналистка.

Потом она, правда, извинилась, написав, что распространенные ей тезисы были «неверными», но это не помогло — шквал критики продолжался.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», за искажение фактов об атаке с применением химического оружия в Сирии представительство гостелекомпании России во Франции получило предупреждение.

Также сообщалось, что заявления главы Белого дома Дональда Трампа о якобы возможности признания аннексии Крыма Россией и снятия со страны-агрессора американских санкций придумали пропагандисты из Russia Today.

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