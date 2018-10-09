Украинский баскетбольный клуб прекратил выступление в еврокубке

Спорт

Вице-чемпион Украины «Днепр» не смог квалифицироваться в основную сетку Кубка Европы ФИБА — четвертого по значимости баскетбольного турнира Старого Света.

Подопечные Дениса Журавлева обеспечили себе комфортное преимущество над «Альба Фехерваром», обыграв венгров на домашней площадке со счетом 94:78, и с уверенностью в своих силах отправлялись на выездной поединок. Наставник днепрян обращал внимание на то, что «Альба» особенно сильно проводит первую четверть, но, видимо, эти слова Журавлев не смог донести до своих подопечных.

Проиграв стартовую десятиминутку с разницей в 12 очков, баскетболисты «Днепра» уже не смогли «вернуться» в игру, которая завершилась с разницей в 23 пункта в пользу венгров — 90:67 (22:10, 25:22, 19:15, 24:20), которая позволила именно «Фехервару», одержавшему победу по сумме двух матчей 168:161, выйти в основную сетку Кубка Европы ФИБА.

Отмечу, что чемпион Украины «Черкасские Мавпы» свой ответный матч против «Керавноса» с Кипра проведет в среду, 10 октября. Первая игра, прошедшая в Черкассах, завершилась победой «Мавп» — 75:64.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинец Святослав Михайлюк забросил на тренировке 20 «трешек» подряд, вызвав шквал восторга своей меткостью.

Фото БК «Днепр»

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