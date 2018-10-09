- 22:59 Взрывы на военных складах возле Ични: что известно на данный момент
- 22:40 Русофобы сводят счеты с Россией: у Путина отреагировали на решение ПАСЕ
- 22:13 Украинский баскетбольный клуб прекратил выступление в еврокубке
- 21:43 Неожиданный поворот в деле Зайцевой и Дронова: суд назначил новые экспертизы
- 21:15 Где смотреть онлайн Италия – Украина: расписание телетрансляций
- 21:14 Несправедливо, что колоссальные богатства сосредоточены в руках небольшой группы людей, — Билл Гейтс
- 20:53 Германия депортировала 11 украинцев
- 20:32 Мексиканский кошмар: в пригороде Мехико супруги сознались в убийстве 20 молодых матерей
- 20:13 Италия – Украина: онлайн-трансляция матча, который остановят на 43-й минуте
- 20:04 В Одесской области полицейский на BMW сбил ребенка и скрылся
Украинский баскетбольный клуб прекратил выступление в еврокубке
Вице-чемпион Украины «Днепр» не смог квалифицироваться в основную сетку Кубка Европы ФИБА — четвертого по значимости баскетбольного турнира Старого Света.
Подопечные Дениса Журавлева обеспечили себе комфортное преимущество над «Альба Фехерваром», обыграв венгров на домашней площадке со счетом 94:78, и с уверенностью в своих силах отправлялись на выездной поединок. Наставник днепрян обращал внимание на то, что «Альба» особенно сильно проводит первую четверть, но, видимо, эти слова Журавлев не смог донести до своих подопечных.
Проиграв стартовую десятиминутку с разницей в 12 очков, баскетболисты «Днепра» уже не смогли «вернуться» в игру, которая завершилась с разницей в 23 пункта в пользу венгров — 90:67 (22:10, 25:22, 19:15, 24:20), которая позволила именно «Фехервару», одержавшему победу по сумме двух матчей 168:161, выйти в основную сетку Кубка Европы ФИБА.
Отмечу, что чемпион Украины «Черкасские Мавпы» свой ответный матч против «Керавноса» с Кипра проведет в среду, 10 октября. Первая игра, прошедшая в Черкассах, завершилась победой «Мавп» — 75:64.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинец Святослав Михайлюк забросил на тренировке 20 «трешек» подряд, вызвав шквал восторга своей меткостью.
Фото БК «Днепр»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»