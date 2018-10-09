- 15:21 Сожженные дома и убитые животные: жуткие последствия обстрелов террористов на Донбассе
- 15:15 Взрывы на военных складах возле Ични: что известно на данный момент
- 15:00 Пьяные звезды российского футбола влипли в скандал, избив трех человек: все подробности и видео
- 14:54 В Болгарии задержан подозреваемый в убийстве журналистки
- 14:45 На каких улицах Киева разрешили разгоняться до 80 км/ч: полный список
- 14:44 Умер один из самых известных голливудских продюсеров
- 14:40 Похлеще грубияна из «Зари»: футболист «Прикарпатья» едва не сделал соперника калекой
- 14:35 Как покупка авто на "евробляхах" влияет на субсидию: появилось разъяснение
- 14:28 Стало известно, когда в Киеве может появиться горячая вода
- 14:23 В Украине областной центр остался без воды: названы причины
Звезда сериала «Кухня» на авто сбил пешехода в России
Известный российский актер Дмитрий Назаров, исполнивший главную роль в популярном сериале «Кухня», устроил ДТП в России. Поздним вечером около 23.30 на своем авто он сбил пешехода в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Мужчина якобы перебегал дорогу в неположенном месте. Назаров не заметил пешехода и сбил его на Варшавском шоссе. 29-летний пострадавший остался жив, однако получил серьезные травмы, с переломами костей предплечья его увезла «скорая». Говорят, пешеход был нетрезв.
О состоянии Дмитрия Назарова, который, как и его герой, также любит выпить, пока не сообщается. Известно, что актер сам вызвал скорую и уехал с места аварии.
На следующий день Дмитрий Назаров опроверг свою причастность к происшествию.
«Понятия не имею, о чем вы говорите», — сообщил он российским журналистам и бросил трубку.
Однако фото с места ДТП говорят обратное. На снимках четко видно, как Назаров общается с какими-то мужчинами. На одном из фото виден лежащий на обочине мужчина, которого окружают очевидцы.
Напомним, 61-летний Дмитрий Назаров сыграл главного героя сериала «Кухня» шеф-повара Виктора Баринова. На его счету более 60 ролей в фильмах и сериалах.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали об ужасной аварии, в которую на мотоцикле попал украинский актер Олесь Федорченко, сыгравший в популярном сериале «Вверх тормашками».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Чем тише ведет себя ребенок в соседней комнате, тем дороже вам может обойтись ремонт