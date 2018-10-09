Звезда сериала «Кухня» на авто сбил пешехода в России

Шоу-бизнес

Известный российский актер Дмитрий Назаров, исполнивший главную роль в популярном сериале «Кухня», устроил ДТП в России. Поздним вечером около 23.30 на своем авто он сбил пешехода в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Мужчина якобы перебегал дорогу в неположенном месте. Назаров не заметил пешехода и сбил его на Варшавском шоссе. 29-летний пострадавший остался жив, однако получил серьезные травмы, с переломами костей предплечья его увезла «скорая». Говорят, пешеход был нетрезв.

О состоянии Дмитрия Назарова, который, как и его герой, также любит выпить, пока не сообщается. Известно, что актер сам вызвал скорую и уехал с места аварии.

На следующий день Дмитрий Назаров опроверг свою причастность к происшествию.

«Понятия не имею, о чем вы говорите», — сообщил он российским журналистам и бросил трубку.

Однако фото с места ДТП говорят обратное. На снимках четко видно, как Назаров общается с какими-то мужчинами. На одном из фото виден лежащий на обочине мужчина, которого окружают очевидцы.

Напомним, 61-летний Дмитрий Назаров сыграл главного героя сериала «Кухня» шеф-повара Виктора Баринова. На его счету более 60 ролей в фильмах и сериалах.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали об ужасной аварии, в которую на мотоцикле попал украинский актер Олесь Федорченко, сыгравший в популярном сериале «Вверх тормашками».

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