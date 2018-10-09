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Шоу-бизнес

Ущербные боты: Ирина Билык ответила на жесткую критику

14:09 9 октября 2018   1056
Ирина Билык
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Популярная украинская певица Ирина Билык, в чей адрес прозвучало много критики после появления в эфире шоу «Танці з зірками», не стала отмалчиваться и терпеть обиду. По словам звезды, она впервые столкнулась с такими нападками недоброжелателей. В ответ на критику Ирина выложила в Instagram фото, на котором выглядит стройной и красивой.

«Это фото для ущербных ботов пишущих грязь в мой адрес, после эфира на канале «1+1», -- написала под снимком Ирина.
В защиту певицы сразу же выступили и ее фаны, заполнившие восхищенными комментариями страницу.

Напомним, во время эфира поклонники отметили перемены во внешности артистки. Она подстриглась и покрасила волосы в рыжий цвет, хотя раньше была блондинкой. Лицо певицы выглядит заметно похудевшим. Поклонники в комментариях под видео просто шокированы изменениями во внешности артистки и обвиняют ее в злоупотреблении ботоксом и пластическими операциями.

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