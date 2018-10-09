Ирина Билык шокировала поклонников своим внешним видом

Шоу-бизнес

Популярная украинская певица Ирина Билык стала специальной гостьей седьмого эфира танцевального шоу «Танці з зірками». Она пришла поддержать свою подругу Оксану Марченко, которая от эфира к эфиру получает низкие оценки и критические замечания от жюри, но от вылета из шоу ее каждый раз спасают голосованием телезрители.

Сначала народная артистка Украины пришла поддержать Оксану на репетиции. А потом появилась и в зале во время прямого эфира. Марченко с партнером Дмитрием Чаплиным посвятили танец Ирине, исполнив его под хит Билык «Нас нет».

Напомним, певица сама ровно десять лет назад пробовала свои силы в «Танцях», но не дошла финала. Сейчас Билык готова повторить, но с другим партнером. По мнению певицы, ей отлично подошел бы Иракли Макацария.

«Во-первых, всегда приятно танцевать с партнером выше меня. Во-вторых, у меня на четверть грузинская кровь», — неожиданно призналась Ирина Билык.

Но не откровенные признания певицы удивили поклонников, а ее внешний вид. Когда камера показала крупным планом ее лицо, стали очевидны перемены во внешности артистки. Она подстриглась и покрасила волосы в рыжий цвет, хотя раньше была блондинкой. Лицо выглядит заметно похудевшим. Поклонники в комментариях под видео просто шокированы изменениями во внешности артистки.

«Билык, переборщила с ботоксом. А какой красивой была раньше. Смотрите, к чему приводит пластическая хирургия и уколы красоты. Обожаю Ирину Билык, но что она сделала со своим лицом?» -- пишут взволнованные поклонники.

Сама Ирина Билык ни разу не говорила о пластике. Однако в интервью «ФАКТАМ» признавалась, что изменила образ жизни и питания, на что ее вдохновляет любовь к мужу и маленькому сыну Табризу.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter