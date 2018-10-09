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В Украине областной центр остался без воды: названы причины
Авария на магистральном водопроводе на сутки оставила без воды Черновцы. Инцидент произошел накануне — на месте прорыва образовался огромный гейзер, бригады водоканала работали там всю ночь. Видео мощного «фонтана» обнародовал в своем Facebook директор департамента жилищно-коммунального хозяйства города Владимир Бешлей.
Местные жители утверждают, что их водопровод изношен, однако средств на его замену в городском бюджете нет, поэтому водоканал постоянно ставит заплатки на старую трубу.
Восстановить водоснабжение в городе обещают не раньше 21:00 9 октября.
Пока же для горожан организовали подвоз воды. Адреса обнародованы на местном интернет-ресурсе.
Напомним, в начале октября трубы прорвало сразу на четырех улицах Киева.
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