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Происшествия

В Украине областной центр остался без воды: названы причины

14:23 9 октября 2018   192
Вода в кране
Инф. «ФАКТОВ»

Авария на магистральном водопроводе на сутки оставила без воды Черновцы. Инцидент произошел накануне — на месте прорыва образовался огромный гейзер, бригады водоканала работали там всю ночь. Видео мощного «фонтана» обнародовал в своем Facebook директор департамента жилищно-коммунального хозяйства города Владимир Бешлей.

Местные жители утверждают, что их водопровод изношен, однако средств на его замену в городском бюджете нет, поэтому водоканал постоянно ставит заплатки на старую трубу.

Восстановить водоснабжение в городе обещают не раньше 21:00 9 октября.

Пока же для горожан организовали подвоз воды. Адреса обнародованы на местном интернет-ресурсе.

Напомним, в начале октября трубы прорвало сразу на четырех улицах Киева.

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