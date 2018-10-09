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Кинообзор

Фильм об АТО «Позывной «Бандерас» и другие премьеры недели: что посмотреть в кино на выходных

В украинский прокат вышли пять новых фильмов. «Позывной «Бандерас» снят отечественными кинематографистами на основе реальных событий, которые произошли в АТО в 2014 году. Наши зрители получили возможность увидеть один из самых обсуждаемых фильмов нынешней осени — американскую мелодраму «Рождение звезды». Вниманию любителей итальянского кино предлагается комедия «Большая афера в маленьком городе». Для семейного похода в кино вместе с детьми подойдет мультфильм «Приключения Квака». Мистический триллер «Плохие времена в Эль Рояле» привлекает внимание своим звездным актерским составом.

«Позывной «Бандерас»

(Украина, «Три-я-да продакшн», детектив, военная драма, бюджет — 39,3 миллиона грн или 1,4 миллиона долларов)

Фильм снят на основе рассказов участников АТО по сценарию Сергея Дзюбы и Артемия Кирсанова. Режиссер Заза Буадзе стремился сделать картину максимально достоверной. Поэтому весь актерский состав прошел специальную подготовку в полевых условиях под руководством военных инструкторов. Министерство обороны Украины предоставило для съемок настоящую военную технику и оружие. В эпизодических ролях задействованы военнослужащие, принимавшие участие в АТО. Съемки проходили в Херсонской и Одесской областях, а также в Киеве.

Действие фильма разворачивается в зоне АТО в 2014 году. Группа украинских разведчиков узнает, что российский подрывник готовит крупную диверсию. Разведчики намерены ему помешать. Ими командует опытный капитан Антон Саенко с позывным «Бандерас». Место проведения операции ему хорошо знакомо — неподалеку находится родное село Саенко.

«Рождение звезды»

(16+, США, Warner Bros. Pictures, музыкальная мелодрама, бюджет — 36 миллионов долларов)

Фильм снят по известному сюжету, который Голливуд впервые использовал в 1937 году. Тогда вышла картина «Звезда родилась», в которой главные роли сыграли Джанет Гейнор и Фредрик Марч. Зрителям понравилась история о том, как уже состоявшийся музыкант помогает молодой певице начать карьеру.

В 1954 году был снят мюзикл с таким же названием и легендарной Джуди Гарленд в главной роли. Ее партнером стал известный актер Джеймс Мэйсон. В 1976 году этот же сюжет лег в основу рок-драмы «Звезда родилась» с Барброй Стрейзанд и Крисом Кристофферсоном.

Тем не мене популярный актер Брэдли Купер рискнул снять современную версию этой истории. Фильм стал его режиссерским дебютом. Он же исполнил главную мужскую роль. А главную женскую роль сыграла поп-дива Леди Гага. Она впервые снялась в кино.

Мировая премьера фильма состоялась в сентябре в рамках 75-го Венецианского международного кинофестиваля. На Западе «Рождение звезды» вышла в прокат 5 октября. Картина собрала за неделю 58,5 миллиона долларов.

«Приключения Квака»

(6+, Малайзия, KRU Studios, анимационный фильм для семейного просмотра)

Главный герой этого мультфильма, снятого в формате 3D, — лягушонок Квак (в оригинале — Риббит). У него серьезные проблемы с самоидентификацией. Дело в том, что Квак, в отличие от всех своих сородичей, не любит прыгать и боится воды.

И однажды лягушонок отправляется вместе со своей подругой белкой в путешествие, чтобы разобраться в том, кто он есть на самом деле. Квака преследует мысль, что он — принц, заколдованный злой ведьмой, и где-то его ждет прекрасная принцесса, чей поцелуй может разрушить чары.

Мультфильм был снят еще в 2014 году.

«Плохие времена в Эль Рояле»

(16+, США, 20th Century Fox, мистический триллер)

Фильм снял известный голливудский сценарист и режиссер Дрю Годдард. Он писал сценарии к культовым сериалам «Баффи — истребительница вампиров», «Шпионка», «Остаться в живых». Он также написал сценарии к фильмам «Марсианин» с Мэттом Дэймоном и «Война миров Z» с Брэдом Питтом.

В «Плохих временах в Эль Рояле» тоже подобралась солидная актерская труппа. Одну из ролей исполнил Джефф Бриджес, обладатель премии «Оскар» (главная роль в фильме «Сумасшедшее сердце»). Его партнером стал Крис Хемсуорт, звезда фильмов «Тор» и «Мстители». Снялись в картине также Дакота Джонсон («Пятьдесят оттенков серого») и Джон Хэмм (сериал «Безумцы»).

В 1969 году в отеле «Эль Рояль», расположенном на границе между Калифорнией и Невадой, оказываются вместе семь незнакомцев — священник, певица, преступница, коммивояжер, торгующий пылесосами, сектантка, лидер секты и консьерж. С ними начинают происходить странные вещи. Что-то неведомое и пугающие обитает в отеле или вокруг него…

«Большая афера в маленьком городе»

(16+, Италия, Rai Cinema, комедия)

Фильм является итальянским ремейком популярной канадской комедии «Большая афера» (2013 год), в которой главную роль сыграл известный актер Брендан Глисон («Голгофа»).

Для жителей маленького городка, затерянного в Доломитовых Альпах, открытие фабрики — надежда на спасение от тотальной безработицы. Но чтобы фабрика прошла аттестацию, в ее штате должен быть врач. Волей случая попавший в эту глушь эстетический хирург из Милана оказывается единственным кандидатом… Сможет ли рафинированный доктор, привыкший к роскошной жизни и клиентам совсем другого уровня, вынести отсутствие интернета и суши-баров? Местные жители во главе с мэром готовы на все, лишь бы доказать врачу, что он оказался в лучшем месте на земле.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, какие фильмы вышли в прокат на прошлой неделе.

Подготовил Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

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