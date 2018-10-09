Умер один из самых известных голливудских продюсеров (фото)

Шоу-бизнес

В понедельник, 8 октября, в Беверли-Хиллз в возрасте 83 лет скончался один из самых известных американских кинопродюсеров Арнольд Копельсон (на фото в заголовке слева). Он снял 29 фильмов за свою карьеру, которые собрали в мировом прокате в общей сложности более 3 миллиардов долларов. Его картины заработали 17 номинаций на премию «Оскар».

Уиллем Дефо, Чарли Шин и Том Беренджер в фильме «Взвод» Оливера Стоуна

К самым известным его фильмам относятся «Взвод» с Чарли Шином, «Беглец» с Гаррисоном Фордом, «Семь» с Брэдом Питтом, Кевином Спейси и Морганом Фрименом, «Эпидемия» с Дастином Хоффманом, «Адвокта дьявола» с Аль Пачино и Киану Ривзом. «Взвод» Оливера Стоуна получил «Оскар» в категории «Лучший фильм».

Брэд Питт, Кевин Спейси и Морган Фримен в триллере «Семь»

Арнольд Копельсон родился 14 февраля 1935 года в Нью-Йорке. Окончил юридическую школу Нью-Йоркского университета. Открыл продюсерскую фирму, которая помогала независимым кинематографистам получать прокатные лицензии для их фильмов. Постепенно фирма стала набирать вес, и с ней захотели сотрудничать крупнейшие голливудские студии.

Томми Ли Джонс и Гаррисон Форд в фильме «Беглец»

Копельсон был дважды женат. Его первая супруга умерла в 1975 году от рака. Арнольд остался с тремя детьми — двумя сыновьями и дочерью. В 1976 году он женился во второй раз. Супругой Копельсона стала его бизнес-партнер и бывшая секретарь Энн Файнберг.

Киану Ривз и Аль Пачино в фильме «Адвокат дьявола»

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смерти Одри Уэллс, сценариста и режиссера популярных голливудских мелодрам и романтических комедий.

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