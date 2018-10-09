Дали Героя России за "подвиги в Украине": раскрыты новые подробности о ГРУшнике Петрове

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Агент ГРУ России Александр Мишкин («Александр Петров»), подозреваемый в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, тоже оказался героем России. Об этом на пресс-конференции в Лондоне рассказал сотрудник группы Bellingcat Христо Гроздев.

По его словам, Мишкин получил высшую российскую государственную награду в 2014 году, причем «за подвиги в Украине».

Односельчане, которые узнали Александра Мишкина по эфиру пропагандистского канала RT, говорят, что он получил звание героя России «либо за Крым, либо за Януковича».

По данным Bellingcat и The Insider, последний задокументированный визит Мишкина в Украину состоялась в середине декабря 2013 года и был довольно загадочным: тогда он на машине пересек границу с Приднестровьем в 16:12 и уже через шесть минут вернулся обратно. На следующий день он вылетел на самолете из Киева в Москву.

Эксперты Bellingcat признались, как нашли Мишкина. По их словам, главной зацепкой было имя Александра Петрова, под которым он въехал в Великобританию. Эксперты изучили всех Александров с подходящими датами рождения в базах данных Москвы и Петербурга и таки нашли подходящего человека.

А расследовательская группа Conflict Intelligence Team заявила, что установила настоящее имя Александра Петрова после того, как он купил Mercedes у Анатолия Чепиги.

Напомним, имя Александра Мишкина впервые было названо расследователями 8 октября. Оказалось, что в отличие от своего подельника по Солсбери Анатолия Чепиги агент «Петров» сохранил большую часть своих настоящих биографических данных, что и позволило расследователям идентифицировать его личность.

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