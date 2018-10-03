9 октября 2018

Однажды я уже об этом вспоминал. Ну, ничего, вспомню ещё раз. Тем более, что повод для этого «железный». Ведь именно сегодня отмечается Всемирный день почты. А мне в своё время довелось и почтальоном поработать.

Было это давным-давно. Я тогда учился в четвёртом классе школы-интерната. И на каникулы нас отпускали домой. А, поскольку высидеть целый день в маленькой комнатке коммунальной квартиры на столичной улице Саксаганского было невмоготу, и даже вечное чтение книг спасти положение не могло, я решил наняться на почту. На четверть ставки. Такое тогда было возможно. Тем более, что разносчиком телеграмм никто устраиваться не хотел. Ведь нужно было за очень небольшие деньги очень быстро разносить только что поступившие телеграфные сообщения, за доставку которых граждане платили по повышенным тарифам.

Объяснить сегодняшним молодым обладателям мобильных телефонов и подключённых к интернету планшетов, зачем нужно было вручную печатать чужие сообщения, а затем бегом разносить их по домам и квартирам, сейчас уже представляется задачей довольно-таки непростой. А в годы моего детства это было делом обыденным, привычным.

Отделение связи находилось на площади Толстого. На том самом месте, где сейчас вход на станцию метро. Получив пачку свежих телеграмм, я бегом отправлялся разносить их по улицам Шота Руставели, Рогнединской, Саксаганского и Горького. Носиться по улицам мне было в радость. Тем более, что в советское время разносчику телеграмм принято было давать какую-то мелочь. Ну, там 10, 15 или даже 20 копеек. Самые большие «чаевые» — целый полтинник! — могли дать за сообщение о рождении ребёнка или о приезде долгожданного гостя: встречайте таким-то поездом, вагон номер… Ну, а рубль давали за приглашение на свадьбу. Или на похороны. Вот из-за этих-то сообщений я потом и начал тихонечко заглядывать в тексты телеграмм. Чтобы только не слышать этот истошный вой глубоко потрясённого трагическим известием человека, не забывавшего, утирая слезы, говорить:

— Ты погоди, сынок, постой тут. Я тебе сейчас рубчик вынесу…

Вручив адресату подобную телеграмму и не дожидаясь, пока человек сможет осознать ее ужасного смысла, я нёсся, перелетая через три ступеньки, подальше от чужого горя. Мне тогда уже и своего горя достаточно было.

Сейчас наш редакционный офис находится на площади Толстого. В двадцати метрах от моего первого места работы. И, глядя на пацанов, которые ходят по киевским улицам, не отрывая глаз от экранов своих мобильников, я нет-нет, да и сравниваю их с таким же мальчишкой из давнего уже прошлого, летавшего по этим же улицам с пачкой телеграмм, крепко зажатых в детской руке. Да, тогда все было по-другому…

С днём почты, уважаемые работники связи. С днём рождения, дорогие наши сегодняшние именинники. Здоровья и счастья вам, друзья мои. Как всегда, искренне ваш.