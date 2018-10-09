Сразу два украинских фильма вошли в лонг-лист премии «Оскар»

Шоу-бизнес

Американская киноакадемия опубликовала на своем официальном сайте полный список фильмов, претендентов на премию «Оскар» в 2019 году в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Среди 87-ми отобранных киноработ — сразу два украинских фильма. В лонг-лист вошла картина Сергея Лозницы «Донбасс». Это драма о событиях на востоке Украины. Ранее «Донбасс» вошел в лонг-лист премии Европейской киноакадемии. Мировая премьера фильма состоялась в рамках программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. Лента Лозницы, ставшая фильмом открытия секции, также удостоилась премии за лучшую режиссуру. В украинском прокате «Донбасс» стартует с 18 октября.



*Кадр из фильма «Донбасс»

Также за золотую статуэтку поборется украино-исландский фильм «Женщина на войне» Бенедикта Эрлингссона, снятая при поддержке Госкино Украины. Картина претендует на «Оскар» от Исландии. Фильм рассказывает о 50-летней Халлдоре Гейхадсдоттир — активистке движения за защиту окружающей среды. Женщина ведет одиночную войну с местным алюминиевым заводом, чтобы защитить природу исландских предгорий. Но ее борьба оказывается поставленной на паузу, когда ей приходит ответ на запрос об удочерении маленькой девочки из Украины.



*Кадр из фильма «Женщина на войне»

Напомним, мировая премьера картины состоялась на Каннском кинофестивале в рамках Недели критики. Фильм получил сразу три премии: награду Консорциума писателей и композиторов Prix SACD за музыку, зрительский приз Prix du Public и единственную государственную премию фестиваля — Grand Rail d’Or.

Следующим этапом отбора станет формирование шорт-листа, после чего из короткого списка выберут пять номинантов на «Оскар». Фильмы, которые войдут в шорт-лист Академии, объявят 22 января 2019 года. А церемония «Оскар» состоится 24 февраля в Лос-Анджелесе. Трансляцию церемонии покажут в 225-ти странах мира.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, кто получил награды премии «Оскар» в 2018 году.

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