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Шевченко и Пятов почтили память жертв обрушения моста в Генуе (фото)
Во вторник, 9 октября, через несколько часов после прилета на Апеннинский полуостров для проведения товарищеского матча с командой Италии (10 октября в 21:45) тренерский штаб сборной Украины и капитан команды почтили память жертв обрушения моста в Генуе.
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ИТАЛИЯ — УКРАИНА
Главный тренер «желто-синих» Андрей Шевченко вместе с помощниками, а также голкипер нашей команды Андрей Пятов посетили мост Моранди, в результате обрушения которого 14 августа погибли 43 человека. Делегация сборной Украины почтила память погибших, возложив цветы к подножию сооружения.
Напомню, что встреча подопечных Манчини и Шевченко будет остановлена на 43-й минуте на 30 секунд, чтобы еще раз вспомнить жертв трагедии.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть прямую телетрансляцию встречи Италия — Украина.
Фото ffu.ua
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