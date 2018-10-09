Под Запорожьем задержали террориста "ДНР", шпионившего для России

Политика

В Украине задержали террориста «ДНР», который был завербован спецслужбами РФ и собирал информацию о Вооруженных силах Украины. Так, местный житель присоединился к незаконным вооруженным формированиям в марте 2015 года.

Боевик был «командиром танкового расчета» и принимал активное участие в боевых действиях против сил АТО на Донбассе, сообщили на сайте Службы безопасности Украины.

Как сообщили в ведомстве, когда боевик уехал в РФ, то был завербован представителями российских спецслужб. В 2018 году злоумышленник по заданию своих «кураторов» прибыл в Запорожскую область. Там он собирал информацию о перемещении подразделений Вооруженных Сил. Мужчину задержали по месту его проживания в одном из поселков Запорожской области.

Факты противоправной деятельности злоумышленника задокументировали. Боевику объявили о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 258−3 (создание террористической группы или террористической организации) УК. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как писали «ФАКТЫ», ранее руководителю одного из районов Харькова выдвинули подозрение в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

Незадолго до этого в Николаеве инженер ГП «Завод 410 гражданской авиации» признал вину в государственной измене. Он передавал России данные о новейших вооружениях Украины.

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