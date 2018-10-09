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Бен Аффлек отметил развод с молодой моделью Playboy
Знаменитый голливудский актер Бен Аффлек, на днях поставивший точку в трехлетнем бракоразводном процессе с Дженнифер Гарнер, и не думает унывать. Неделю назад он выписался из клиники, где проходил лечение от алкогольной зависимости. А несколько дней назад официально развелся с уже бывшей женой Дженнифер Гарнер.
Аффлек провел выходные вдали от голливудских вечеринок. Он отправился на природу в свое любимое место в Монтане в компании молодой модели журнала Playboy Шоной Секстон. Об этом стало известно не из тайных источников, а от самой новой пассии актера. 22-летняя Шона сама разместила снимки в Instagram. Секстон показала, как они гуляют по лесу, ловят рыбу.
Стоит отметить, что это место в Монтане — особенное для Бена. Ранее он здесь часто отдыхал с женой Дженнифер и их тремя детьми. Все вместе они были здесь еще в прошлое Рождество. Звездный дом расположен на вершине горы в элитном комплексе.
Напомним, о романе 46-летнее Аффлека с молодой моделью стало известно этим летом. С женой Дженнифер Гарнер актер прожил в браке чуть больше 10 лет. Пара воспитывает троих общих детей: 12-летнюю Вайолет, 9-летнюю Серафину и 6-летнего Сэма. Причиной развода стала алкогольная зависимость Аффлека и измены. Три года назад звездные супруги приняли решение расстаться, но сумели сохранить дружеские отношения ради детей.
Впервые Афлек попал в реабилитационную клинику в 2001 году. В августе он прошел очередной курс лечения.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о расставании с молодым мужем российской певицы Ларисы Долиной.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!