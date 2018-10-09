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Суд по Труханову просят перенести из Одессы
Специализированная антикоррупционная прокуратура просит Верховный суд изменить подсудность дела против мэра Одессы Геннадия Труханова, которого обвиняют в хищениях на миллионы гривен.
Напомним, САП ранее направила в суд материалы уголовного производства в отношении Геннадия Труханова и других фигурантов дела в Малиновский районный суд Одессы.
Как пишет «theБабель», в САП опасаются, что Труханов попытается влиять на суд в Одессе.
Материалы направлены по делу о покупке здания обанкротившегося завода «Краян» в 2016 году. НАБУ и САП считают, что Одесский городской совет купил здание по умышленно завышенной цене и поэтому из бюджета города незаконно расходовали 185 млн гривен. Обвинительные акты вручены Труханову, одному из его заместителей, председателю постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета, директору департамента коммунальной собственности горсовета и его заместителю, директору частной компании, которая участвовала в продаже, представителю этой компании и оценщику.
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