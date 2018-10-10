Наука и технологии

Стало известно, что будет с человеком, который съест радиоактивной еды (видео)

На протяжении последних ста лет человечество знает о радиации не понаслышке: атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, чернобыльская катастрофа, а также целый ряд менее разрушительных инцидентов, таких как авария на АЭС «Фукусима-1».

Но что произойдет, если человек съест радиоактивную пищу? Таким вопросом задалась группа ученых исследователей, пишет Naked Science.

В действительности жители Земли и так это делают с завидным постоянством. Многие продукты, которые употребляет обычная американская или европейская семья, радиоактивны. Пища может «заразиться» через почву или, например, воду, если речь идет о морепродуктах.

Опасно ли это? Оказалось, что чаще всего степень опасности невелика. Но проблема в том, что предсказать долговременные последствия влияния радиоактивных продуктов сложно.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале года военный эксперт Юрий Колесников высказывал предположение, что кремлевского узника Олега Сенцова пытаются кормить радиоактивной едой, отчего его состояние постоянно ухудшается. Впоследствии адвокат Николай Полозов опроверг эту версию, объяснив, что украинцу не хватает света, прогулок на свежем воздухе и витаминов.

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