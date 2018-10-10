Шоу-бизнес

Больше секса, чем раньше: Энрике Иглесиас рассказал, как изменилась его жизнь после рождения детей

Первоначально Энрике Иглесиас скрывал, что 16 декабря 2017 года российская теннисистка Анна Курникова подарила ему близнецов. Но прошло несколько месяцев, и латинский мачо с удовольствием делятся подробностями об изменениях, произошедших в их с Анной жизнях.

Так, в интервью британской The Sun 43-летний Энрике рассказал, что уже давно мечтал стать отцом. Дети являются главной радостью в его жизни, но при этом и Анне артист успевает уделять внимание.

Более того: артист признает, что их сексуальная жизнь стала еще более насыщенной после рождения близнецов.

«Сейчас у нас больше секса, чем когда-либо. Влечение не уменьшилось. Разумеется, как и любая пара, мы переживаем свои взлеты и падения. Мы не всегда идеальны, и это прекрасно», — признался Иглесиас.

По словам певца, Анна является просто невероятной матерью. Бывшая теннисистка проводит очень много времени с детьми, стараясь сделать все, чтобы они были счастливы.

Энрике также обожает играть с малышами, но расстраивается из-за того, что не может проводить с близнецами каждую свободную минуту. Певец признался, что даже подумывает оставить сцену и отказаться от гастролей, чтобы быть всегда рядом с семьей.

«Есть дни, когда мысли остановиться посещают мою голову. Возможно, это произойдет в самые ближайшие годы», — заявил артист.

Между тем сейчас карьера Энрике находится на пике, отмечает таблоид. Артист путешествует по всему миру с концертами, неизменно собирая аншлаги. Его хиты продолжают звучать по радио, и поэтому фанаты надеются, что обещания Иглесиаса об уходе со сцену никогда не будут сдержаны. В этом певец заслугу Анны: по его мнению, за каждым сильным мужчиной действительно всегда стоит мудрая женщина.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Энрике Иглесиас показал, как ему удалось развеселить своих детей.

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