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Тейлор Свифт в сверкающем мини стала триумфатором церемонии вручения престижной музыкальной премии (фото)
Во вторник, 9 октября, в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения престижной музыкальной премии «Американские музыкальные награды» (American Music Awards или AMA). По своей значимости она уступает только «Грэмми».
Триумфатором вечера стала 28-летняя певица Тейлор Свифт. Ей вручили награды в четырех номинациях, в том числе «Исполнитель года», которая является главной. Также лучшим было названо турне Свифт, с которым она объездила полмира. Тейлор получила премию в категориях «Лучшая поп-рок певица» и «Лучший поп-рок альбом». Диск-победитель называется 'reputation'.
Тейлор Свифт
Весомую конкуренцию Тейлор составила 21-летняя Камила Кабелло, также победившая в четырех номинациях, но рангом пониже — «Лучший дебют», «Лучшая поп-рок песня» (Havana), «Лучший видеоклип» (Havana) и «Лучшее творческое сотрудничество» (дуэт с рэпером Young Thug, вместе с которым Камила записала свой хит Havana).
Камила Кабелло
Лучшим поп-рок певцом признан 23-летний Post Malone (настоящее имя Остин Ричард Пост). Среди исполнителей музыки кантри лучшими названы Кэрри Андервуд и Кэйн Браун. Признанной королевой рэпа/хип-хопа объявлена скандально известная певица Карди Би (Cardi B). Рианна и Бруно Марс стали обладателями AMA2018 в категориях стиля соул/ритм-энд-блюз.
Карди Би
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