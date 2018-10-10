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"Вечный" голливудский холостяк в третий раз стал отцом (фото)
Голливудский актер Оуэн Уилсон, известный по фильмам «Шанхайский полдень», «Семейка Тененбаум», «Незваные гости», стал отцом в третий раз. Об этом стало известно несколько дней спустя после того, как бывшая возлюбленная Оуэна Кейт Хадсон родила дочь, став в третий раз мамой.
34-летняя Варуни Вонгсвиратес произвела на свет девочку, которую назвали Лайла. Для нее это первенец. Как сообщает Us Weekly, в июне этого года 49-летний актер согласился пройти тест на отцовство — после того, как Варуни заявила, что беременна от него. После того, как ДНК-экспертиза подтвердила, что это его ребенок, актер заявил, что готов полностью взять на себя ответственность за него.
У Уилсона, который пока ни разу не был женат официально, есть также двое сыновей от разных женщин — семилетний Роберт Форд, которого родила сотрудница службы безопасности воздушного транспорта Джей Дуелл, и четырехлетний Финн Уилсон от балерины и фитнес-тренера Кэролайн Линдквист.
Отношения Оуэна с Кейт Хадсон были самым серьезным его романом. После разрыва с Кейт в 2007 году он даже пытался покончить с собой, напившись снотворного и вскрыв вены.
Вонгсвиратес, по слухам, тайно встречается с актером с 2014 года. Варуни работает менеджером по развитию бизнеса в одном из медицинских центров.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что у звезды сериала «Форс-мажоры» Патрика Джей Адамса родился первенец.
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