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Запрещенная в Украине скандальная певица призналась в употреблении наркотиков
54-летняя певица Лолита Милявская, запрещенная в Украине, плевать хотела на общественное мнение. Она не стесняется признаваться в своих ошибках. Даже в употреблении запрещенных препаратов, как это мягко называет Лолита. На пике популярности звезда любила приложиться к рюмке и тогда впервые попробовала наркотики. Этот шаг певица называет самой большой ошибкой в своей жизни.
«Я делала это год, когда вела ток-шоу «Без комплексов». И я попробовала это дело. Это не кайф, это подъем, выход в космос, а потом начиналась депрессия. В какой-то момент я сказала себе: «Стоп, ты сдохнешь», — цитирует Лолиту StarHit.
Певица утверждает, что сейчас ей удалось избавиться от вредных привычек. Однако иногда, чтобы расслабиться, она употребляет алкоголь.
«Мне хочется иногда расслабиться, и мне даже для этого не нужна компания», — не стесняясь говорит Лолита.
*Лолите надоело сидеть на диетах
Также она призналась, что наконец-то избавилась от комплексов и перестала бороться с собой, истязая организм диетами. Лолита говорит, что не видит смысла в жертвах ради внешности. «Потому что я такой была до 45 лет, и это съело часть моей жизни, совсем не на то. Лучшие места с массажами, с салонами. Ради чего? Ради этих журналов? Меня интересует творчество, я не хочу быть как все, это скучно. Я прибавила, может быть, чуть-чуть больше в весе, но я прибавила и в мастерстве», — заявила певица.
Напомним, Лолита Милявская, родом из Киева, живет и работает в России. Сейчас певица в браке за пятым мужем Дмитрием Ивановым, который младше нее на 11 лет.
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