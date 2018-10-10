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Джамала показала стильный осенний наряд (фото)
Популярная украинская певица, победительница «Евровидения» Джамала, презентовавшая недавно трогательный клип «Крыла», порадовала поклонников новым стильным образом. Артистка выбрала модный осенний костюм цвета бургунд. Широкие брюки с высокой талией и удлиненный пиджак от украинского дизайнера Bobkova очень удачно подчеркивают фигуру молодой мамы. Фото Джамала опубликовала в Instagram.
После родов Джамале, которая в марте родила сына Эмира-Рахмана, удалось полностью вернуться в прежнюю форму. Поклонники отмечают, что певица, недавно отметившая 35-летие, выглядит замечательно и засыпают ее восхищенными комментариями.
Напомним, Джамала не стала долго засиживаться в декрете. Ранее в интервью «ФАКТАМ» певица рассказала, что между кормлениями ребенка грудью записывала песни для нового альбома «Крыла», который презентует уже через несколько дней. Сейчас она успешно совмещает материнство и карьеру, готовится к первому всеукраинскому туру с сыном.
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Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!