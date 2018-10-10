Джамала показала стильный осенний наряд (фото)

Шоу-бизнес

Популярная украинская певица, победительница «Евровидения» Джамала, презентовавшая недавно трогательный клип «Крыла», порадовала поклонников новым стильным образом. Артистка выбрала модный осенний костюм цвета бургунд. Широкие брюки с высокой талией и удлиненный пиджак от украинского дизайнера Bobkova очень удачно подчеркивают фигуру молодой мамы. Фото Джамала опубликовала в Instagram.

После родов Джамале, которая в марте родила сына Эмира-Рахмана, удалось полностью вернуться в прежнюю форму. Поклонники отмечают, что певица, недавно отметившая 35-летие, выглядит замечательно и засыпают ее восхищенными комментариями.

Напомним, Джамала не стала долго засиживаться в декрете. Ранее в интервью «ФАКТАМ» певица рассказала, что между кормлениями ребенка грудью записывала песни для нового альбома «Крыла», который презентует уже через несколько дней. Сейчас она успешно совмещает материнство и карьеру, готовится к первому всеукраинскому туру с сыном.

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