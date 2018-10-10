Названы сроки восстановления форварда сборной Беседина и бразильца Тайсона из «Шахтера» (фото)

Спорт

Медицинский штаб киевского «Динамо» определил примерные сроки возвращения в строй нападающего сборной Украины Артема Беседина (на фото), который из-за обострившейся травмы не поможет «желто-синим» в товарищеском матче с Италией (10 октября в Генуе) и поединке Лиги наций с Чехией (16 октября в Харькове).

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Как известно, форвард почти месяц не выходил на поле после повреждения, полученного еще в августе. Возвращение Беседина на поле состоялось в игре премьер-лиги с «Арсеналом-Киев». Затем он сыграл в Лиге Европы с «Яблонцем» и во встрече премьер-лиги с «Олимпиком», после чего снова оказался в клубном лазарете.

По прогнозам врачей, из-за рецидива повреждения ахиллова сухожилия Артем пропустит около трех недель и не поможет своей команде не только в играх чемпионата и Кубка страны, но и в матче Лиги Европы на поле французского «Ренна».

Продолжительную реабилитацию предстоит пройти и одному из трех самых дорогостоящих футболистов донецкого «Шахтера» Тайсону (портал transfermarkt. de наряду с Марлосом и Исмаили оценивает бразильца в 11 млн евро), который не смог доиграть матч с «Зарей» (1:1) из-за грубейшего фола со стороны луганчанина Игоря Харатина.

Врачи «Шахтера» прогнозируют, что восстановление бразильца затянется на четыре-шесть недель.

«У Тайсона повреждение медиальной боковой связки коленного сустава. Средний срок восстановления — от четырех до шести недель. Реабилитация начнется с физиотерапии, занятий в зале и фитнеса. Далее — беговая работа и постепенное возвращение в общую группу», — цитирует врача медслужбы ФК «Шахтер» Дмитрия Скибинского официальный сайт донецкого клуба.

Несложно посчитать, что полузащитник дончан точно не сможет помочь команде Паулу Фонсеки в матчах премьер-лиги против «Десны», «Арсенала-Киев», «Олимпика» и «Динамо», а также пропустит обе встречи Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» испортило дебют тренеру «Олимпика», а «Заря» отобрала очки у «Шахтера».

Фото dynamomania.com, ФК «Шахтер»

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