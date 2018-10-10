Мадридский «Реал» открыл детскую школу в Тернополе (фото)

Спорт

33-кратный чемпион Испании и 13-кратный (в том числе трех последних сезонов) победитель Лиги чемпионов мадридский «Реал» открыл детскую футбольную школу в Тернополе.

Данный проект был реализован в рамках совместного благотворительного проекта фонда «Реал Мадрид» и общественной организации «Эпицентр» — детям". На начальном этапе в школе будут заниматься более сотни детей от 6 до 16 лет из социально незащищенных семей (сироты, полусироты, из многодетных семей и т. д. ), но со временем их количество увеличится до трехсот.

* Торжественное перерезание ленточки. Фото — Ассоциация ветеранов футбола Украины

На торжественной церемонии открытия присутствовали генеральный менеджер фонда «Реал Мадрид» в Европе Елена Фернандес, посол клуба, двукратный победитель Лиги чемпионов, чемпион мира и дважды Европы Альваро Арбелоа, министр иностранных дел Украины Павел Климкин, а также многие другие почетные гости.

* Альваро Арбелоа

Кроме спортивных тренировок, учащиеся получат возможность углублять школьное образование, изучать иностранные языки, а также будут посещать музеи, театры, кинотеатры, лекции и экскурсии. В социально-спортивной школе задействована высококвалифицированная команда профессионалов — координаторов, социальных работников, тренеров, учителей, воспитателей, психологов и волонтеров.

Как известно, фонд «Реал Мадрид» обеспечивает деятельность футбольного клуба по всему миру. На данном этапе работают 900 социально-спортивных проектов, направленных на воспитание, воспитание, интеграцию и кооперацию для социально незащищенных слоев населения, особенно для детей в возрасте от 5 до 17 лет. Фонд насчитывает более 450 школ в 80 разных странах мира на пяти континентах. По словам представителей «Реала», школа в Тернополе стала первым подобным проектом в Украине, но на этом они останавливаться не собираются.

* Учащиеся школы «Реал Мадрид». Фото — Ассоциация ветеранов футбола Украины

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Реал» показал, каким будет стадион «Сантьяго Бернабеу» после реконструкции.

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