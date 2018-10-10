Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Мадридский «Реал» открыл детскую школу в Тернополе (фото)

11:02 10 октября 2018   94
Мадридский «Реал» открыл детскую школу в Тернополе (фото)
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

33-кратный чемпион Испании и 13-кратный (в том числе трех последних сезонов) победитель Лиги чемпионов мадридский «Реал» открыл детскую футбольную школу в Тернополе.

Данный проект был реализован в рамках совместного благотворительного проекта фонда «Реал Мадрид» и общественной организации «Эпицентр» — детям". На начальном этапе в школе будут заниматься более сотни детей от 6 до 16 лет из социально незащищенных семей (сироты, полусироты, из многодетных семей и т. д.), но со временем их количество увеличится до трехсот.

* Торжественное перерезание ленточки. Фото — Ассоциация ветеранов футбола Украины

На торжественной церемонии открытия присутствовали генеральный менеджер фонда «Реал Мадрид» в Европе Елена Фернандес, посол клуба, двукратный победитель Лиги чемпионов, чемпион мира и дважды Европы Альваро Арбелоа, министр иностранных дел Украины Павел Климкин, а также многие другие почетные гости.

* Альваро Арбелоа

Кроме спортивных тренировок, учащиеся получат возможность углублять школьное образование, изучать иностранные языки, а также будут посещать музеи, театры, кинотеатры, лекции и экскурсии. В социально-спортивной школе задействована высококвалифицированная команда профессионалов — координаторов, социальных работников, тренеров, учителей, воспитателей, психологов и волонтеров.

Как известно, фонд «Реал Мадрид» обеспечивает деятельность футбольного клуба по всему миру. На данном этапе работают 900 социально-спортивных проектов, направленных на воспитание, воспитание, интеграцию и кооперацию для социально незащищенных слоев населения, особенно для детей в возрасте от 5 до 17 лет. Фонд насчитывает более 450 школ в 80 разных странах мира на пяти континентах. По словам представителей «Реала», школа в Тернополе стала первым подобным проектом в Украине, но на этом они останавливаться не собираются.

* Учащиеся школы «Реал Мадрид». Фото — Ассоциация ветеранов футбола Украины

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Реал» показал, каким будет стадион «Сантьяго Бернабеу» после реконструкции.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

– Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины