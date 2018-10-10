Известный народный депутат Украины умер в Швейцарии

Политика

Бывший народный депутат Украины Роман Забзалюк, который со скандалом сложил депутатский мандат, умер от рака. Его похоронили 9 октября в Швейцарии. Об этом сообщили в центральном аппарате партии «Батькивщина».

В последнее время Роман Забзалюк жил в Швейцарии, где проходил лечение в клинике по поводу онкологического заболевания. Поначалу терапия давала обнадеживающие результаты, однако затем его состояние начало ухудшаться, пишет «Новости-N».

Все усилия врачей оказались безрезультатными — больной умер. На момент смерти Роману Забзалюку исполнилось 58 лет.

Напомним, Забзалюк был народным депутатом Украины 5, 6 и 7 созывов Верховной Рады. Длительное время возглавлял Николаевскую областную организацию партии «Батькивщина».

Как писали «ФАКТЫ», во время Евромайдана Забзалюк выступил против участия в протестных акциях, в которых принимали участие большинство нардепов из его фракции. За это фракция «Батькивщина» в Верховной Раде Украины исключила Забзалюка из своего состава.

Также Забзалюк оказался в центре скандала, когда в качестве эксперимента в начале 2012 года вступил с «регионалами» в переговоры о возможном переходе в их фракцию. Депутат получил за переход почти полмиллиона долларов, которые впоследствии передал больнице «Охматдет». Также он обнародовал суть переговоров с «регионалами».

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