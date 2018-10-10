Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Известный народный депутат Украины умер в Швейцарии

11:21 10 октября 2018   422
Роман Забзалюк
Инф. «ФАКТОВ»

Бывший народный депутат Украины Роман Забзалюк, который со скандалом сложил депутатский мандат, умер от рака. Его похоронили 9 октября в Швейцарии. Об этом сообщили в центральном аппарате партии «Батькивщина».

В последнее время Роман Забзалюк жил в Швейцарии, где проходил лечение в клинике по поводу онкологического заболевания. Поначалу терапия давала обнадеживающие результаты, однако затем его состояние начало ухудшаться, пишет «Новости-N».

Все усилия врачей оказались безрезультатными — больной умер. На момент смерти Роману Забзалюку исполнилось 58 лет.

Напомним, Забзалюк был народным депутатом Украины 5, 6 и 7 созывов Верховной Рады. Длительное время возглавлял Николаевскую областную организацию партии «Батькивщина».

Как писали «ФАКТЫ», во время Евромайдана Забзалюк выступил против участия в протестных акциях, в которых принимали участие большинство нардепов из его фракции. За это фракция «Батькивщина» в Верховной Раде Украины исключила Забзалюка из своего состава.

Также Забзалюк оказался в центре скандала, когда в качестве эксперимента в начале 2012 года вступил с «регионалами» в переговоры о возможном переходе в их фракцию. Депутат получил за переход почти полмиллиона долларов, которые впоследствии передал больнице «Охматдет». Также он обнародовал суть переговоров с «регионалами».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины