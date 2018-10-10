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Футболист португальского клуба прямо на поле спас жизнь одноклубнику (видео)

11:50 10 октября 2018   80
Футболист португальского клуба прямо на поле спас жизнь одноклубнику (видео)
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Неприятный инцидент произошел во время матча чемпионата Португалии между «Портимоненсе» и «Спортингом». На 44-й минуте игрок хозяев Накаджима точным ударом из пределов штрафной площадки сделал счет 2:0 в пользу своего клуба. Вратарь лиссабонцев Ромен Сален (на фото), пытаясь вытянуть мяч, ударился головой об стойку и потерял сознание.

Благо, рядом находился его партнер по команде защитник Себастьян Коатес, который не растерялся и, моментально оценив ситуацию, не позволил голкиперу проглотить язык, после чего уже подоспели медики и оказали Салену первую помощь.

После перерыва партнеры замененного вратаря не смогли спасти матч, уступив с итоговым счетом 2:4. После этого поражения «Спортинг» занимает лишь пятое место в турнирной таблице (после семи туров), отставая от лидеров, «Бенфики» и «Браги», на четыре очка.

Напомню, что в 2014 году аналогичный героический поступок совершил полузащитник «Днепра» Джаба Канкава: грузинский футболист первым подоспел на помощь игроку «Динамо» Олегу Гусеву, который после столкновения с голкипером днепрян Денисом Бойко потерял сознание.

 

 

А в июле 2018 года в матче второй украинской лиги между тернопольской «Нивой» и «Буковиной» (0:2) уже жизнь футболисту гостей Виталию Кузиву спас арбитр, вовремя заметивший неладное.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Спортинг» обыграл «Ворсклу» в рамках группового этапа Лиги Европы УЕФА.

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