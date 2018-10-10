Футболист португальского клуба прямо на поле спас жизнь одноклубнику (видео)

Спорт

Неприятный инцидент произошел во время матча чемпионата Португалии между «Портимоненсе» и «Спортингом». На 44-й минуте игрок хозяев Накаджима точным ударом из пределов штрафной площадки сделал счет 2:0 в пользу своего клуба. Вратарь лиссабонцев Ромен Сален (на фото), пытаясь вытянуть мяч, ударился головой об стойку и потерял сознание.

Благо, рядом находился его партнер по команде защитник Себастьян Коатес, который не растерялся и, моментально оценив ситуацию, не позволил голкиперу проглотить язык, после чего уже подоспели медики и оказали Салену первую помощь.

The dramatic moment Sebastian Coates prevented teammate Romain Salin from choking after he collided with the post pic.twitter.com/uVirlOHUpJ — ESPN UK (@ESPNUK) 9 октября 2018 г.

После перерыва партнеры замененного вратаря не смогли спасти матч, уступив с итоговым счетом 2:4. После этого поражения «Спортинг» занимает лишь пятое место в турнирной таблице (после семи туров), отставая от лидеров, «Бенфики» и «Браги», на четыре очка.

Напомню, что в 2014 году аналогичный героический поступок совершил полузащитник «Днепра» Джаба Канкава: грузинский футболист первым подоспел на помощь игроку «Динамо» Олегу Гусеву, который после столкновения с голкипером днепрян Денисом Бойко потерял сознание.

А в июле 2018 года в матче второй украинской лиги между тернопольской «Нивой» и «Буковиной» (0:2) уже жизнь футболисту гостей Виталию Кузиву спас арбитр, вовремя заметивший неладное.

Арбітр і гравці Ниви врятували життя футболісту Буковини

Віталій Кузів втратив свідомість після зіткнення

Здоров'я, хлопче

via YouTube НАЖИВО Production pic.twitter.com/MEam1vhZ6A — FootballHub (@FootballHub_Ua) 29 июля 2018 г.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Спортинг» обыграл «Ворсклу» в рамках группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter