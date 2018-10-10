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В России произошло серьезное ЧП с пассажирским самолетом (видео)
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после того, как в ночь на 10 октября в аэропорту Якутска самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Якутия» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает российский телеканал «Дождь». Дело возбудили по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности причинение крупного ущерба.
По предварительным данным, авария могла случиться из-за того, что взлетную полосу не поддерживали в надлежащем состоянии, в результате чего ее участки покрылись льдом. Диспетчеры не сообщили об этом экипажу и дали пилотам стандартные значения коэффициентов сцепления.
На борту самолет, прибывшего в Якутск из Улан-Удэ, было 96 человек — 91 пассажир и пятеро членов экипажа. Людей эвакуировали из салона по аварийным надувным трапам. Самолет получил повреждения — в частности, подломилась задняя стойка шасси, в результате чего он практически упал «на брюхо». Четырем пассажирам потребовалась медицинская помощь — в том числе младенцу, которому на голову упал багаж.
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