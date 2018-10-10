"Уроды!": босса «Зенита» разыграли из-за скандала вокруг пьяной выходки Мамаева и Кокорина (аудио)

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Известные телефонные хулиганы Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров), которым Служба безопасности Украины недавно запретила въезд в нашу страну на три года, нашли новую телефонную «жертву».
Воспользовавшись резонансом вокруг громкого дела звезд российского футбола — форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, которые в пьяном виде избили в Москве трех людей, пранкеры набрали телефонный номер президента «Зенита» Сергея Фурсенко.
Причем звонили Вован и Лексус боссу питерского клуба от имени бывшего министра спорта России Виталия Мутко, общаясь заранее «нарезанными» фразами столичного чиновника.
В качестве бонуса пранкеры набрали также телефонный номер Александра Кокорина. Звонил футболисту-дебоширу все тот же «Мутко».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что два года назад Мамаев и Кокорин, с размахом погулявшие в одном из ночных клубов Монте-Карло были оштрафованы на приличные суммы.
Фото DW
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