Страшное наводнение на испанском острове Мальорка, есть погибшие (фото, видео, обновлено)

Мир

После того, как в Испании затопило регион Коста-Бланка, на испанском острове Мальорка в городе Сан-Лоренсо де Кардассаре сильные дожди вызвали страшное наводнение. Погибли по меньшей мере шесть человек — в том числе британская пара, захлебнувшаяся в такси. Есть также утонувшие в собственных домах. Еще около 15 человек пострадали. Как пишет издание El Pais, судьба еще восьмерых (в том числе водителя такси, который вез британцев) остается неизвестной. Несколько человек смыло в море.

В Сан-Лоренсо нет электричества, не работают школы.

Из-за сильных дождей пострадали также Барселона и курорты Коста-дель-Соль.

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