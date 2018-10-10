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- 12:54 Рыбаки неделю дрейфовали на плоту после того, как их лодку потопила двухметровая рыба
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Рыбаки неделю дрейфовали на плоту после того, как их лодку потопила двухметровая рыба (фото)
В Южно-Китайском море американские военные моряки спасли пятерых филиппинских рыбаков, которые почти неделю дрейфовали в море на самодельном плоту. Как пишет Channel News Asia со ссылкой на AFP, лодку филиппинцев 3 октября потопила двухметровая рыба — марлин, которая приходится родственницей меч-рыбе. Марлин продырявил в двух местах дно деревянной лодки своим «копьем» — сильно удлиненной верхней челюстью. Судя по всему, гигантская рыба преследовала добычу и промахнулась.
12-метровая лодка начала быстро погружаться в воду. Люди спешно соорудили плот из бочек и досок, которые успели оторвать от тонущей лодки.
Экипажу плота пришлось есть сырой рис и пить морскую воду. «Вода у нас закончилась через два дня. Мы махали проходившим мимо торговым судам, но никто не пришел к нам на помощь. Однако мы не теряли надежду», — рассказал один из рыбаков.
Несмотря на то, что они едва не погибли, спасенные мужчины через несколько дней снова собираются выйти в море, если найдут новую лодку. «Это наша работа», — говорят они.
Синий марлин — один из самых быстрых и сильных хищников океана, а также одна из крупнейших рыб в мире. Он может достигать пяти метров в длину и весить до 800 килограммов.
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