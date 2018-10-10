Политика

Украина не пустит на президентские выборы наблюдателей от СНГ

Украина отказывается от наблюдателей СНГ на президентских выборах 2019 года. Об этом заявил глава Исполкома СНГ Сергей Лебедев. По его словам, соответствующие украинские органы уже оповестили об этом Содружество, пишет Сегодня.

«Мы получили официальное уведомление от соответствующих структур Украины о том, что Украина отказывается от участия в нашем наблюдении за выборами, поэтому вряд ли мы поедем туда», — сказал Лебедев.

Как писали «ФАКТЫ», 19 мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ об отзыве украинских представителей из всех уставных органов СНГ. 22 мая президент узаконил прекращение действия для Украины некоторых договоров СНГ — он ввел в действие решение СНБО.

Накануне подписания документа он говорил, что Украина выйдет из всех договоров СНГ, которые не соответствуют национальным интересам.

Тем временем, Россия потребовала от Украины внести 300 млн рублей в бюджет СНГ. Кремль утверждает, что эта сумма — неуплаченные членские взносы за участие в Содружестве.

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