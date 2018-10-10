Макгрегору запретили драться после поражения от Нурмагомедова

Спорт

Поражение от россиянина Хабиба Нурмагомедова в поединке за титул чемпиона мира в легком весе по смешанным единоборствам (UFC) отобразилось на состоянии здоровья ирландского бойца Конора Макгрегора (на фото).

Как сообщает издание Daily Mail, врачи запретили Конору участвовать в соревнованиях и проводить контактные тренировки в ближайшие четыре-пять недель. Впрочем, несмотря на поражение, которое стало для него четвертым в карьере (в 25-ти проведенных поединках), Макгрегор излучает уверенность и настаивает на бое-реванше. «Мы проиграли бой, но выиграли битву. Война продолжается», — подписал Конор фото в Instagram, на котором он стоит с бокалом виски.

К слову, на вопрос о возможном повторном поединке между Нурмагомедовым и Макгрегором глава UFC Дэна Уайт ответил, что «постарается держать этих парней подальше друг от друга».

Напомню, что в ночь с 6 на 7 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Конором Макгрегором благодаря удушающему приему в четвертом раунде и защитил титул чемпиона мира UFC в легком весе. После завершения поединка россиянин со своей командой устроил драку с представителями Макгрегора и зрителями в зале.

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