- 13:44 "Нова пошта" серьезно изменила правила доставки посылок: что нужно знать
- 13:42 Спасатели просят два месяца на очистку территории возле арсенала под Ичней
- 13:39 В Болгарии заявили о раскрытии убийства известной журналистки
- 13:30 Макгрегору запретили драться после поражения от Нурмагомедова
- 13:21 Украина не пустит на президентские выборы наблюдателей от СНГ
- 13:21 "Серый кардинал" Путина неожиданно встретился с главарем "ДНР"
- 13:05 Взрывы в Ичне: правительство приняло решение о выплате матпомощи пострадавшим
- 13:04 Италия – Украина: обновленные прогнозы букмекеров на матч в Генуе
- 12:54 Рыбаки неделю дрейфовали на плоту после того, как их лодку потопила двухметровая рыба
- 12:53 Полторак заявил об атаке на арсенал под Ичней
Макгрегору запретили драться после поражения от Нурмагомедова
Поражение от россиянина Хабиба Нурмагомедова в поединке за титул чемпиона мира в легком весе по смешанным единоборствам (UFC) отобразилось на состоянии здоровья ирландского бойца Конора Макгрегора (на фото).
Как сообщает издание Daily Mail, врачи запретили Конору участвовать в соревнованиях и проводить контактные тренировки в ближайшие четыре-пять недель. Впрочем, несмотря на поражение, которое стало для него четвертым в карьере (в 25-ти проведенных поединках), Макгрегор излучает уверенность и настаивает на бое-реванше. «Мы проиграли бой, но выиграли битву. Война продолжается», — подписал Конор фото в Instagram, на котором он стоит с бокалом виски.
К слову, на вопрос о возможном повторном поединке между Нурмагомедовым и Макгрегором глава UFC Дэна Уайт ответил, что «постарается держать этих парней подальше друг от друга».
Напомню, что в ночь с 6 на 7 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Конором Макгрегором благодаря удушающему приему в четвертом раунде и защитил титул чемпиона мира UFC в легком весе. После завершения поединка россиянин со своей командой устроил драку с представителями Макгрегора и зрителями в зале.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!