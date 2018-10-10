В Болгарии заявили о раскрытии убийства известной журналистки

Мир

В среду, 10 октября, на пресс-конференции в Софии министр внутренних дел Болгарии Младен Маринов заявил о раскрытии громкого убийства известной журналистки Виктории Мариновой. Главный подозреваемый был задержан в Германии.

Министр назвал его имя — 21-летний Северин Красимиров. У него изъяли достаточно доказательств для предъявления обвинения. Уже готовы первые результаты тестов ДНК Красимирова, которые также подтверждают, что он является убийцей.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», тело 30-летней Виктории Мариновой было обнаружено в парке города Русе. Журналистку изнасиловали, а затем убили. Пропали ее мобильный телефон, ключи от автомобиля и другие вещи.

В конце сентября Маринова запустила собственное ток-шоу «Детектор», посвященное журналистским расследованиям. Успел выйти в эфир только первый выпуск. В нем речь шла о растратах денег, выделяемых Болгарии из фондов Евросоюза. В программе прозвучали имена известных болгарских бизнесменов и политиков. Неудивительно, что главной версией убийства Виктории стала ее профессиональная деятельность.

Однако теперь генеральный прокурор Болгарии Сотир Зазаров заявил, что в настоящий момент следствие не видит взаимосвязи убийства Мариновой с ее профессиональной деятельностью. «Обнаруженные нами улики указывают на спонтанное нападение с целью изнасилования», — подчеркнул он. Тем не менее, следствие продолжает рассматривать все версии.

Накануне в Болгарии был отпущен гражданин Румынии, задержанный по делу об убийстве Мариновой. У следствия не оказалось достаточных доказательств его вины.

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