Знаменитый актер и мастер боевых искусств заявил, что занятия групповым сексом его утомляли (фото)

Шоу-бизнес

Знаменитый голливудский актер и мастер боевых искусств шведского происхождения Дольф Лундгрен дал интервью, в которой рассказал, что в прошлом часто занимался групповым сексом. Как пишет издание Daily Star, Дольф признался, что иногда в его постели было по четыре-пять девушек сразу. В этих оргиях иногда принимала участие и его тогдашняя любовница — певица и актриса Грейс Джонс, которая была старше его на десять лет.

Еще до того, как молодой швед начал сниматься в кино, впечатленная его внешностью Грейс наняла Дольфа своим телохранителем, а потом помогла ему сделать карьеру актера. Групповой секс часто происходил по инициативе Джонс, которая приводила домой своих подруг. Однако Лундгрен говорит, что все это — вовсе не настолько здорово, как может показаться. Секс с несколькими женщинами его изрядно утомлял — так что ему было тяжело работать на следующий день. «В теории это замечательно, но когда утром тебе нужно вставать и идти драться с Сильвестром Сталлоне — тогда это не такая уж замечательная вещь», — говорит 60-летний Дольф, который прославился после роли советского солдата Ивана Драго в картине «Рокки IV».

С Грейс Дольф расстался вскоре после того, как он внезапно сделался популярным. Актер вспоминает, как пришел на премьеру фильма «Рокки IV», будучи просто бойфрендом звезды. Фотографы, снимая ее, делали ему знаки, чтобы он отодвинулся. А когда он выходил из кинотеатра, стремились снимать уже его самого. Он буквально проснулся знаменитым. Певица стала его ревновать и их отношения испортились.

Лундгрен также известен по картинам «Универсальный солдат», «Разборка в Маленьком Токио», «Каратель», «Неудержимые».

Дольф Лундгрен и Грейс Джонс

Кадр из фильма «Рокки 4»

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