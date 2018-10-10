Правда ли, что Кучму на переговорах по Донбассу заменит Ющенко?

Политика

Недавно появилась информация о грядущих кадровых изменениях в украинской группе, ведущей переговоры по Донбассу в Минске. В частности, некоторые предсказывают, что нынешнего представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучму (президент Украины с 1994-го по 2005 год), который покинул переговорную группу, заменит Виктор Ющенко, занимавший пост главы государства с 2005-го по 2010 год. Якобы на это указывает то, что третий украинский президент на днях встречался в белорусским лидером Александром Лукашенко. Действительно ли стоит ожидать кадровых изменений с украинской стороны в минском формате переговоров и насколько они могут быть перспективны в ближайшее время, «ФАКТАМ» рассказал политический эксперт, аналитик Democracy house Анатолий Октисюк.

— Если речь идет о замене Леонида Кучмы Виктором Ющенко на переговорах в Минске, то, насколько я знаю из своих источников, это фейк и вброс, — говорит Октисюк. - Сейчас не планируется никаких кадровых изменений, тем более по Ющенко. Западные дипломаты называют подобную информацию фейком и не получали никаких сообщений о кадровых изменениях в украинской группе минского формата. Также о подобных изменениях не знают представители украинской власти, с которыми я общался. Они не подтверждают этого даже на уровне слухов. А ведь, как правило, перед серьезными кадровыми решениями появляются слухи об этом, в том числе и в дипломатических и парламентских кругах. Но сейчас их нет.

— В последнее время заговорили о том, что переговоры в Минске уже отжили свое. Действительно ли это так и стоит ли надеяться на какие-либо подвижки в этом переговорном процессе до выборов в Украине?

— Я уверен, что до выборов в Украине не стоит надеяться на какое-либо продвижение в переговорном процессе. Да и сам по себе формат Минска, я имею в виду политический, был нежизнеспособным. Единственное, что выполнялось, — это гуманитарные договоренности. Группа по гуманитарным вопросам действительно была самой эффективной из всех подгрупп минского формата переговоров. Поэтому объективно Минск — это, если говорить на английском языке, Dead Horse (мертвый конь). Тем более что юридически Украина не признавала Минские договоренности, потому что они воспринимались больше как технический документ. А после устранения главарей псевдореспублик «ДНР"/"ЛНР» — тем более.

— Раз уж речь пошла о нормандском формате переговоров по Донбассу, то есть ли шанс их проведения до выборов и смогут ли они сдвинуть ситуацию с мертвой точки?

— По моему мнению, не стоит надеяться на какие-либо подвижки и в нормандском формате до выборов в Украине. Об этом сейчас многие говорят как в нашей стране, так и на Западе. Это связано с тем, что Украина вошла в предвыборный цикл: президентские, парламентские выборы и выборы в местные советы. Поэтому многие участники этого переговорного процесса ожидают изменений во внутренней политической ситуации, перезагрузки власти в Украине, а также новой динамики как со стороны России, так и с нашей стороны. Так что, объективно говоря, пока нет никаких перспектив и здесь.

Напомним, что во время одной из встреч в Минске Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации представители боевиков бросили Леониду Кучме окровавленный паспорт — документ принадлежал погибшему на Донбассе украинцу — Герою Украины Василию Слипаку.

Фото Facebook Виктора Ющенко

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