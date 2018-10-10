Не рады "ползучей украинизации": одессит рассказал о настроениях в городе

Политика

Одесситы не рады «ползучей украинизации» и в городе сильны сепаратистские настроения. Об этом заявил «ФАКТАМ» завотделом Одесского областного бюро судмедэкспертизы Борис Яворский.

«И сейчас, когда Одесса является частью Украины, идет такая ползучая украинизация: стремление ликвидировать местные особенности, местную самобытность, культуру, причесать все города. Чтобы каждый город стал Ивано-Франковском или, в лучшем случае, Львовом. Понятно, что подобным поползновениям Одесса тоже не рада, и в Украине она оказывается бельмом на глазу», — рассуждает он.

По его словам, Одесса изначально сформировалась как совершенно уникальный город — поликультурный, многоязычный.

«Не будем говорить „толерантный“ — на самом деле никакой толерантностью в Одессе никогда и не пахло. Но более или менее терпимый к чудакам и чужакам. Одесса сформировалась как город, который категорически не приемлет и отвергает попытки извне менять и форматировать его под окружающее пространство», — говорит Яворский.

По словам эксперта, все это приводит к высокой популярности сепаратистских настроений в городе.

«Я никакой искусственности (сепаратистских настроений. — Авт.) в этом не вижу — как человек, который всю жизнь прожил в этом городе и у которого пять поколений предков прожило в этом городе. Одесса всегда была Бабой-ягой — в любом государстве, к которому она имела несчастье принадлежать», — заявил он.

По его словам, будучи создана Российской империей, она очень быстро стала бельмом на глазу империи, потому что оказалась фактически единственным городом-портом. Не военным, а именно европейским в тогдашнем понимании.

«Когда Одесса стала частью Советского Союза, она точно так же была одним из немногих городов-портов, имеющих какие-то культурные отношения с западным миром. И эта культура западного мира проникала вместе с моряками, вместе с контрабандой, с какими-то привозными товарами и литературой», — сказал Яворский.

О том, что думают о ситуации в Южной Пальмире сами одесситы и как они готовы бороться за свой город, читайте в материале «ФАКТОВ»: «Влияние России и „латентные сепаратисты“ у власти: почему Украина может потерять Одессу».

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