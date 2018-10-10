11 октября Киев встанет в пробках: названа причина

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После того, как на заправках резко подорожал бензин, а вслед за ним скакнули цены на сжиженный газ, водители решили провести акцию протеста и объявить бойкот автозаправочным станциям.
Организовывает акцию «Бойкот цене на топливо» объединение «Авто Евро Сила». В Киеве протест запланирован на четверг, 11 октября и продлится с 9.00 до 10.00. Как уточнили организаторы, в ходе акции транспортные средства остановятся посреди трасс, а водители вывесят плакаты о том, что остановка вынужденная и связана с протестом против подорожания ГСМ. К бойкоту могут присоединиться не только автомобилисты, но и водители маршруток, потому в Киеве не исключают полного коллапса на дорогах.
Организаторы обещают, что их акцию поддержат не только в Киеве, но и в других городах. Так, уже подтвердили участие в протестах водители в Николаеве.
Напомним, после краткосрочного повышения мировых цен на нефть, в Украине крупные сети АЗС резко подняли стоимость топлива. В среднем по стране бензин А-95 подорожал до 33,07 грн за литр, дизельное топливо — до 31,16 грн, а сжиженный газ — до 15,35 грн.
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