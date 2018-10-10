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- 16:22 Украинка Ястремская вышла в третий круг престижного турнира в Гонконге
Украинка Ястремская вышла в третий круг престижного турнира в Гонконге
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (102-я позиция в мировом женском рейтинге), возглавившая в начале года мировой рейтинг юниоров, преодолела второй круг престижного турнира, проходящего в Гонконге.
18-летняя одесситка противостояла более опытной Чжан Сайсай из Китая (56-я), которая старше украинки на шесть лет. Менее чем две недели назад девушки уже встречались на турнире в Пекине, и тогда китаянка без особых проблем обыграла Ястремскую — 6:4, 6:3.
На этот раз Даяна сделала вывод из собственных ошибок, и взяла реванш у Сайсай в поединке, который продолжался 86 минут, — 6:3, 6:3. К слову, матч начался более чем с четырехчасовой задержкой — виной всему дождь, который не прекращался в Гонконге.
За выход в третий круг украинка заработала 13 тысяч 068 долларов призовых и встретится в следующем раунде с победительницей пары Виктория Томова (Болгария, 162-я) — Кристина Куцова (Словакия, 317-я).
Отмечу, что первая ракетка Украины Элина Свитолина свой матч второго круга против Нао Хибино из Японии проведет в четверг, 11 октября.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинка Свитолина с победы стартовала на турнире в Гонконге.
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