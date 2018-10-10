Жена азербайджанского банкира потратила в лондонском универмаге Harrods 21 миллион долларов (фото)

Мир

Стало известно имя банкира, жена которого за последние десять лет потратила в фешенебельном лондонском универмаге Harrods 21 миллион долларов и у которой будет изъята элитная недвижимость в столице Великобритании на сумму свыше 28,5 миллиона долларов. Как сообщает Daily Mail, это бывший председатель в свое время обанкротившегося Международного банка Азербайджана Джахангир Хаджиев. Сейчас он находится в тюрьме по обвинению в мошенничестве и хищении государственных средств.

55-летняя супруга Хаджиева Зарина, как пишет Daily Mail, использовала для шоппинга 33 кредитные карточки, выпущенные банком ее мужа. В числе ее покупок — ювелирные изделия от Cartier и Boucheron. Она путешествовала на частном реактивном самолете Gulfstream, жила в роскошном особняке в центре Лондона стоимостью свыше 15 миллионов долларов (он представляет собой два соединенных в один соседних дома). Семье также принадлежит еще несколько дорогих объектов недвижимости.

Замира заявила, что муж выделял ей на расходы по 26 тысяч долларов в месяц, а также дарил подарки стоимостью в миллион-полтора долларов. Однако после его ареста ее финансовое состояние пошатнулось, и она была вынуждена «продавать фамильное серебро» на аукционе Christie’s. Замира Хаджиева покинула Азердайджан, опасаясь за свою безопасность и надеялась получить убежище в Великобритании.

Это первый случай, когда британские власти в рамках борьбы с отмыванием денег, воспользовались новым законом о борьбе с коррупцией. С февраля этого года иностранным владельцам активов вручаются так называемые Ордеры на богатство неустановленного происхождения (Unexplained Wealth Orders, UWO). Если иностранец не может доказать их законное происхождение, то запускается процесс конфискации имущества.

Апелляцию на решение Высокого суда Лондона о конфискации имущества Зарина Хаджиева проиграла на прошлой неделе.

Зарина Хаджиева

Джахангир Хаджиев был приговорен к 15 годам тюрьмы в 2016 году

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