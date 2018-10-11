Стиль жизни

Сколько раз можно брать закуски на фуршете: советы ресторанного эксперта

Пожалуй, нет такого человека, который не знает, что такое фуршет. Иные же из нас бывали на такого рода мероприятиях не раз, однако с фуршетным этикетом знаком далеко не каждый. Вот и возникают вопросы. Например, сколько раз можно менять тарелку, сколько закусок можно брать за один раз, куда пристроить пустой бокал, если для этого нет специального места… Но и это еще не все. Например, многие, когда кладут на одну и ту же тарелку мясную и рыбную закуску, порой даже не догадываются, что их незнание правил поведения окружающим так же заметно, как зияющая дыра на черных колготках.

О том, как избежать неловких ситуаций на фуршете, «ФАКТАМ» рассказала известный ресторанный эксперт Марина Гладкая, которая ранее поделилась с нашими читателями тонкостями изменившегося ресторанного этикета.

— Слово «фуршет» переводится с французского языка как вилка, — говорит Марина Гладкая. — И действительно этот прибор — главный на фуршете. Вообще фуршет — это определенный формат общения. Он позволяет даже на маленькой территории собрать много гостей. Как правило, фуршеты организуют после каких-то мероприятий: презентаций, конференций… Смысл фуршета в возможности неформально пообщаться, познакомиться с новыми людьми, задать интересующие вопросы спикеру.

— А для многих участников фуршет еще и повод расслабиться, выпив несколько бокалов вина, попробовать всевозможные деликатесы.

— Есть, конечно, и такие нюансы.

— Каковы же правила фуршетного этикета?

— Первое: взяв напиток и еду, отойдите от стола. Есть и пить у него — дурной тон.

*Взяв еду, отойдите от стола. Набирать закуски на целую компанию — моветон

— Сколько же закусок можно взять в свою тарелку?

— Не более четырех. Это прежде всего позволяет не создавать очередь у стола. Кроме того, гора закусок в тарелке смотрится неэстетично. Моветоном также является набирать еду на целую компанию. Нелепо зрелище, когда гость идет с двумя, а то и тремя тарелками в руках. На фуршете каждый берет закуски для себя.

— Что же делать, если кто-то просит принести для него еды?

— Имейте смелость вежливо отказать.

— Правда, что нельзя на одну тарелку класть мясную и рыбную закуску одновременно?

— Да, это так. Если вы хотите после рыбы попробовать мясо, смените тарелку.

*Согласно этикету, рыба и мясо не должны быть на одной тарелке

— Как есть с помощью ножа и вилки, если тарелку держишь на весу? Столиков для гостей во многих случаях просто нет.

— Используйте только вилку. Тарталетки, миниатюрную выпечку можно есть руками. Кое-какие закуски сервируются на шпажках и даже в ложках «на один укус». Это удобно.

— Сколько раз можно подходить к общему столу со своей тарелкой?

— Обычно гостям предлагают 12—18 закусок. Соответственно. можно подойти к столу 3−4 раза.

— Есть правило, которое регламентирует, сколько можно взять порций одной и той же закуски, если, к примеру она у вас любимая?

— Такого правила нет. Однако помните: не стоит сметать все со стола, кто-то ведь может подойти позже, и ему уже закуски не достанется. Вежливо все-таки брать по одной закуске.

— Сколько бокалов вина можно взять?

— Думаю, не более двух.

— Может ли официант сказать гостю: «Извините, вы уже брали!»?

— Нет, это недопустимо.

— Какие закуски неуместны на фуршетном столе?

— Например, те, что тают и быстро теряют свой вид. Заливное, мороженое…

— Есть особенности в сервировке?

— Существует специальная посуда для фуршета. Чтобы гостю не пришлось ставить бокал на тарелку или нести все это в обеих руках, дизайнеры придумали специальную фуршетную тарелку с прорезью, куда вставляется бокал. Это очень удобно.

— Лично я всегда люблю уточнить у официанта, как называется то или иное блюдо, что в его составе. Это уместно?

— Конечно, ведь гость может чего-то не есть, на что-то у него может быть аллергия. Вообще в высокого класса отелях и ресторанах обычно каждая закуска на фуршетном столе сопровождается бирочкой с названием блюда. Если этого нет, официант должен дать исчерпывающие ответы на вопросы гостя.

— О чем неуместно беседовать на фуршете?

— О своей диете и здоровье. Исключение — если вы общаетесь с другом.

— Можно ли забирать с фуршета какие-то вкусности домой для родных и близких?

— Ни в коем случае.

*Забирать домой еду с фуршета не принято

— Не раз видела, как после кофе-брейка люди возвращались в зал на конференцию с пирожными и кофе.

— Это недопустимо. Есть зона еды, а есть зона конференции, и это нужно понимать. Кроме того, для всего свое время.

— Куда пристроить пустую тарелку или бокал, если не отведено специальное место?

— Организаторы должны все-таки такое место предусмотреть. Когда гости ставят использованные бокалы рядом с предлагаемыми присутствующим, это смотрится неэстетично.

*Марина Гладкая: «Уходя с фуршета, обязательно поблагодарите организаторов за теплый прием«

— Да и не гигиенично к тому же. Случается, гость сделал глоток шампанского и ставит фужер туда, где брал. И этот бокал легко перепутать с тем, в котором напиток еще не тронут.

— Это правда. Если специального места нет, отдайте бокал или тарелку официанту.

— Однажды на фуршете я наблюдала ситуацию, когда гостья, набирая закуски, безудержно кашляла на все блюда. Ей и в голову не пришло отойти от стола и прикрыть рот носовым платком.

— Это пример крайне невежливого поведения.

— Какой дресс-код неприемлем для фуршета?

— На таком мероприятии будете выглядеть неуместно с огромным рюкзаком или сумкой, поэтому по возможности оставьте их в гардеробе. Большим рюкзаком вы можете задеть человека, несущего еду.

— Как лучше всего уходить с фуршета?

— Желательно на своих ногах (улыбается). А если серьезно, уходя, обязательно поблагодарите организаторов за теплый прием.

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Фото в заголовке из Pixabay

Иллюстрации Марины Гладкой

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