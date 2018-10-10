Певица TAYANNA показала сексуальный клип, снятый на мобильный телефон (видео)

Шоу-бизнес

Популярная певица TAYANNA, которая пыталась пробиться на «Евровидение» с хитом «Леля», презентовала сексуальный клип на новую песню на украинском языке «Фантастична жінка». В клипе 34-летняя Татьяна Решетняк (настоящее имя певицы) позирует на пляже в купальнике, демонстрируя свою стройную сексуальную фигуру. Экстравагантности образу добавляют алая помада и небрежно развивающиеся волосы.

«На этот раз мне приходилось работать сразу на три камеры. Нужно было чувствовать себя свободной, красивой и достоверной на 360 градусов. Это бесценный опыт, это практически как в жизни. Все мы живем на 360 градусов», — прокомментировала премьеру Tayanna.

Видео снято на камеры мобильных телефонов. Операторами стали продюсер певицы, известный клипмейкер Алан Бадоев, художник-постановщик Елена Гаджилова и режиссер Дмитрий Дорош.

«Каждый раз, когда я наблюдаю за TAYANNA в жизни, по-настоящему влюбляюсь в нее, ее органику и харизму. И мне хотелось создать видео, которое максимально подчеркнет ее такую, какая она есть, когда не позирует перед камерами. Поэтому я облегчил задачу и использовал телефоны, что-то привычное, то, что мы используем в жизни, то, что не заставляет смущаться. На мой взгляд, это помогло нам достичь максимального растворения артиста в видеоклипе», — рассказал Алан Бадоев.

Напомним, откровенные съемки для Татьяны не являются диковинкой. Ранее она снялась для с продюсером Аланом Бадоевым для обложки сентябрьского номера журнала XXL.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что TAYANA показала своего подросшего сына, которого воспитывает одна. Недавно певица призналась в романтических отношениях с сыном известных хореографов Дмитрия и Елены Коляденко, музыкантом Филиппом.

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