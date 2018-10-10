Служил в милиции: стали известны подробности громкого задержания педофила в Харькове (фото, видео)

Происшествия

Законопроект о химической кастрации педофилов уже второй год пылится в Верховной Раде, несмотря на то, что его внесли в повестку дня. А те тем временем извращенцы действуют практически в открытую.

«Сегодня (10 октября. — Авт.) на Безлюдовке жители словили педофила. Представлялся Александром и раздавал возле школы свой номер телефона детям. Родители забеспокоились и с помощью 12-летней девочки заманили на встречу и повязали своими силами. Отвезли в участок», — сообщили в сообществе Харькова в «Фейсбуке».

Как стало известно «ФАКТАМ», заявительница, узнав от дочери о пытавшемся соблазнить девочку мужчине, от ее имени затеяла с неизвестным переписку. После чего «поддалась» на уговоры и согласилась на встречу. На свидание педофил захватил «слабоалкоголку» и вибратор на батарейках. Но вместо шестиклассницы его встретили несколько «кузнецов».

Информацию о задержании в полиции подтвердили. «33-летняя жительница поселка Безлюдовка сообщила, что ее родственники задержали мужчину, пытавшегося развращать ее 12-летнюю дочь. По факту развращения несовершеннолетних открыто уголовное производство. Мужчина задержан, проверяется его причастность к аналогичным преступлениям», — рассказала «ФАКТАМ» спикер харьковского областного главка полиции Елена Баранник. Подробности произошедшего правоохранители пока не раскрывают. На четверг, 11 октября, готовится расширенное сообщение.

Источники «ФАКТОВ» рассказали, что представлявшийся детям 49-летним «Александром» развратник на самом деле 66-летний Андрей Г. Ранее он якобы служил в милиции, а выйдя на пенсию подрабатывал охранником. Ничего предосудительного соседи за ним не замечали (или не хотели замечать).

В переписке и разговорах с жертвами он предлагал дружбу и обещал купить детям, что те захотят. Просил лишь, чтобы те не рассказывали об этой дружбе родителям и не приводили на свидания друзей/подружек: «Я не хочу тратить деньги на других, а только на тебя». А также откровенно рассказывал, как именно будет проходить процесс «дружбы»: «Захочешь — буду лизать …, захочешь — будешь играться моим …»

Судя по всему, жертв педофила могло быть много. После сообщения о задержании в сообщество пишут и дети, и их родители, указывают, что подобные случаи были и летом, и весной. Так, одна из девочек рассказала, что похожий на задержанного лысый мужчина раздавал бумажки с номером своего телефона у 178-й школы. Многие дети ему звонили для развлечения. В разговорах тот хвастался длиной своего члена, обещал многократно сексуально ублажить как мальчика, так и девочку. Запись одного из разговоров дали послушать учительнице, та сообщила о произошедшем в полицию. Но правоохранители, по словам школьников, сказали, что будут заниматься этим лишь после официального заявления, написанного родителями.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине разгорелся скандал из-за рекламы элитного белья, в которой снялись одесские девочки-подростки. Позы юных моделей на фотографии в социальных сетях назвали «откровенными» и «мечтой педофила».

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