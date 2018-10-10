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Корсет и плетка: провокационный клип от Даши Астафьевой (видео)
Популярная певица и актриса Даша Астафьева, которая часто радует поклонников откровенными снимками, сделала им большой сюрприз. Певица представила новый откровенный клип на композицию с провокационным названием «Fetish». Песня стала шестым сольным треком в дебютном альбоме певицы, который она планирует презентовать весной следующего года.
В клипе сексапильная Даша предстала во всей красе: она сменила несколько ярких, кардинально разных образов: от нежной и женственной, до роковой обольстительницы, которая порой шокирует своей дерзостью и откровенностью.
«Fetish» — это загадочное и желанное, что не требует объяснений. Как и наше видео. У каждого он свой… Для меня это огромный эксперимент и новый вид удовольствия — доверять гениям своей мечты и воплощать их в реальность. Добро пожаловать в душу", — раскрыла замысел клипа Даша Астафьева.
Режиссером видео «Fetish» стал Шах Талифта, оператором — Александр Добрев.
Одной из первых с премьерой Дашу поздравила телеведущая Маша Ефросинина, которая вылетела из проекта «Танцi з зiрками».
«Дашута, начало своей новой жизни артист может обозначить только новым результатом своего творчества! Тут все сигналит о том, что у тебя нет границ! Что у тебя есть только талант и цели. Поздравляю тебя с премьерой, крошка!» — написала Ефросинина.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, сколько Даша Астафьева получила за свою первую съемку обнаженной.
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Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!