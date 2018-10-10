Украина

Трагедия на Донбассе: на боевом задании погибли украинские военные

На Донбассе на боевом задании 10 октября погибли двое военнослужащих Объединенных сил. Выяснилось, что трагедия случилась из-за срабатывания вражеского взрывного устройства. Военнослужащие выполняли задачи на Донецком направлении.

Еще один военнослужащий Объединенных сил получил ранения на позиции в районе Бахмутской трассы. Враг применял минометы 120-го и 82-го калибра, вооружение БМП, противотанковые ракетные комплексы, а по защитникам Гнутово велся снайперский огонь.

Ранее Минобороны Украины и неправительственная организация The HALO Trust составили карту минных полей на Донбассе. Наибольшую опасность представляют участки возле границы с Россией, возле линии соприкосновения с оккупированными территориями, а также места активных боевых действий в 2014 году.

ООН признала Донбасс территорией с крайне высокой степенью загрязнения минами, а Украина вышла на первое место в мире по количеству погибших из-за взрывов.

Фото из архива Минобороны

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