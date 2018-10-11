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В игре с Украиной сборная Италии повторила свой антирекорд 93-летней (!) давности
В среду, 10 октября, сборная Украины в товарищеском матче в Генуе сыграла вничью с четырехкратными чемпионами мира итальянцами (1:1), продлив свою серию без поражений до восьми встреч.
В свою очередь, Италия всего во второй раз в истории не смогла победить в пяти матчах в своей стране подряд. Впервые это случилось более 90 (!) лет назад — в 1923--1925 годах (апеннинцы в формально домашней встрече обыграли в мае Саудовскую Аравию, но тот спарринг состоялся в Швейцарии), сообщает Gracenote.
К тому же серия без побед «Скуадры Адзурры» при Роберто Манчини возросла до пяти матчей. Более того, одна из сильнейших сборных мира в десяти последних встречах выиграла всего раз, пять поединков завершив вничью и в четырех проиграв.
А еще сборная Италия, которой 14 октября в Хожуве предстоит игра Лиги наций с поляками, пропустила в восьмом матче подряд — впервые с 1959 года.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Шевченко и Пятов почтили память жертв обрушения моста в Генуе.
Фото Twitter ФФУ
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