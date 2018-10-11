- 0:42 Сборная Украины сыграла вничью с четырехкратными чемпионами мира: видеообзор матча
- 0:39 Пожар на складах под Ичней ликвидирован, – Минобороны
- 0:33 В игре с Украиной сборная Италии повторила свой антирекорд 93-летней (!) давности
- 0:24 Белочка не прилетела: в США женщину высадили из самолета из-за пушистого зверька в сумке
- 0:04 Покров Пресвятой Богородицы: как привлечь в дом любовь, счастье и достаток
- 23:58 Италия – Украина — 1:1: хроника матча, который останавливали на 43-й минуте, видео голов
- 23:57 Бурильщики-грабители: оккупанты продолжают истощать недра в украинских территориальных водах
- 23:36 Рада решит – уволят: Рева прокомментировал свою возможную отставку
- 23:09 Отравление Скрипалей: в деле появился третий россиянин
- 22:35 В Черновцах задержали банду, обчистившую валютчиков на 30 миллионов
Сборная Украины сыграла вничью с четырехкратными чемпионами мира: видеообзор матча
В среду, 10 октября, в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» состоялся товарищеский матч между национальными командами Италии и Украины.
Италия — Украина — 1:1
Италия: Доннарумма, Флоренци (Пиччини, 84), Бонуччи, Кьеллини, Бираги (Кришито, 87), Верратти (Бонавентура, 71), Жоржиньо, Барелла (Пеллегрини, 78), Инсинье (Берарди, 78), Бернардески (Иммобиле, 57), Кьеза.
Украина: Пятов, Караваев, Бурда, Ракицкий (Кривцов, 88), Матвиенко, Сидорчук (Степаненко, 56), Малиновский, Зинченко, Марлос (Цыганков, 46), Коноплянка (Петряк, 72), Яремчук (Кравец, 76; Бутко, 90).
Голы: Бернардески (55) — Малиновский (63).
Ранее команды провели между собой семь поединков (как официальных, так и товарищеских), и лишь в одном из них наша сборная смогла избежать поражения (в июне 2006 года в товарищеском матче — 0:0).
Первый тайм прошел при подавляющем преимуществе хозяев (отмечу, что на 43-й минуте матч прерывался в память о жертвах недавно произошедшей в Генуе трагедии, в результате которой погибло 43 человека), но на табло так и продолжали гореть нули. Во втором тайме на 55-й минуте итальянцам удалось открыть счет, когда Андрей Пятов, который в целом провел хороший мяч и в нескольких эпизодах откровенно спасал нашу сборную, не справился с дальним ударом Федерико Бернардески, но уже через восемь минут Руслан Малиновский классным ударом с разворота слету восстановил статус-кво.
До финального свистка забить могли как одна, так и вторая команды, но в итоге арбитр зафиксировал результативную ничью — 1:1.
Напомню, что ближайший официальный поединок «желто-синие» проведут 16 октября, когда в Харькове на ОСК «Металлист» встретятся в рамках группового этапа Лиги наций со сборной Чехии.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Шевченко и Пятов почтили память жертв обрушения моста в Генуе.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.