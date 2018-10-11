Сборная Украины сыграла вничью с четырехкратными чемпионами мира: видеообзор матча

Спорт

В среду, 10 октября, в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» состоялся товарищеский матч между национальными командами Италии и Украины.

Италия — Украина — 1:1

Италия: Доннарумма, Флоренци (Пиччини, 84), Бонуччи, Кьеллини, Бираги (Кришито, 87), Верратти (Бонавентура, 71), Жоржиньо, Барелла (Пеллегрини, 78), Инсинье (Берарди, 78), Бернардески (Иммобиле, 57), Кьеза.

Украина: Пятов, Караваев, Бурда, Ракицкий (Кривцов, 88), Матвиенко, Сидорчук (Степаненко, 56), Малиновский, Зинченко, Марлос (Цыганков, 46), Коноплянка (Петряк, 72), Яремчук (Кравец, 76; Бутко, 90).

Голы: Бернардески (55) — Малиновский (63).

Ранее команды провели между собой семь поединков (как официальных, так и товарищеских), и лишь в одном из них наша сборная смогла избежать поражения (в июне 2006 года в товарищеском матче — 0:0).

Первый тайм прошел при подавляющем преимуществе хозяев (отмечу, что на 43-й минуте матч прерывался в память о жертвах недавно произошедшей в Генуе трагедии, в результате которой погибло 43 человека), но на табло так и продолжали гореть нули. Во втором тайме на 55-й минуте итальянцам удалось открыть счет, когда Андрей Пятов, который в целом провел хороший мяч и в нескольких эпизодах откровенно спасал нашу сборную, не справился с дальним ударом Федерико Бернардески, но уже через восемь минут Руслан Малиновский классным ударом с разворота слету восстановил статус-кво.

До финального свистка забить могли как одна, так и вторая команды, но в итоге арбитр зафиксировал результативную ничью — 1:1.

Напомню, что ближайший официальный поединок «желто-синие» проведут 16 октября, когда в Харькове на ОСК «Металлист» встретятся в рамках группового этапа Лиги наций со сборной Чехии.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Шевченко и Пятов почтили память жертв обрушения моста в Генуе.

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