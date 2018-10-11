- 2:25 Пьяное ДТП на Оболони в Киеве: на глазах патрульных разбито три машины, пострадали люди
- 1:50 Израильские летчики испытали в Украине способы противодействия комплексам С-300, — СМИ
- 1:16 Теперь не старая дева: 32-летняя женщина вышла замуж за саму себя
- 0:42 Сборная Украины сыграла вничью с четырехкратными чемпионами мира: видеообзор матча
- 0:39 Пожар на складах под Ичней ликвидирован, – Минобороны
- 0:33 В игре с Украиной сборная Италии повторила свой антирекорд 93-летней (!) давности
- 0:24 Белочка не прилетела: в США женщину высадили из самолета из-за пушистого зверька в сумке
- 0:04 Покров Пресвятой Богородицы: как привлечь в дом любовь, счастье и достаток
- 23:58 Италия – Украина — 1:1: хроника матча, который останавливали на 43-й минуте, видео голов
- 23:57 Бурильщики-грабители: оккупанты продолжают истощать недра в украинских территориальных водах
Теперь не старая дева: 32-летняя женщина вышла замуж за саму себя
Родившаяся в африканском государстве Уганда 32-летняя Лулу Джемиму была вынуждена выйти замуж за себя из-за упреков родни, которая придерживается традиционных взглядов на семейные ценности. Об этом пишет Daily Mail.
Сообщается, что ради получения образования девушка из небедной семьи уехала в Австралию, где окончила бакалавриат в сиднейском университете Маккуори. Затем она перевелась в магистратуру в Оксфордский университет в Великобритании.
Однако семью девушки ее академические успехи не впечатлили. Куда больше их волновал семейный статус незамужней девушки.
«Родня спрашивала меня только о том, когда я собираюсь выйти замуж (в Уганде это очень важно). На втором месте был вопрос о том, когда я заведу детей и семью. Отец сочинил свадебную речь, когда мне исполнилось 16 лет», — рассказала Лулу.
В итоге она вместе с друзьями устроила свадебную церемонию в баре, владельцем которого является ее приятель. Джемима появилась в свадебном платье, объяснила, почему нет рядом жениха, и произнесла свадебные клятвы.
«Когда мы говорили на следующий день, мама была озадачена и немного задета, но сказала, что даже то, что я надела свадебное платье, доказывает мою готовность к браку»,— призналась девушка.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в США смогла выйти замуж женщина, считавшая себя «монстром»: после инсульта половина лица Джармилы Хайес была лишена подвижности, из-за чего казалось, что она корчит пугающие гримасы. После удачной операции женщина снова расцвела и нашла свою половинку.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...