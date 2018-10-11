Мир

Теперь не старая дева: 32-летняя женщина вышла замуж за саму себя

Родившаяся в африканском государстве Уганда 32-летняя Лулу Джемиму была вынуждена выйти замуж за себя из-за упреков родни, которая придерживается традиционных взглядов на семейные ценности. Об этом пишет Daily Mail.

Сообщается, что ради получения образования девушка из небедной семьи уехала в Австралию, где окончила бакалавриат в сиднейском университете Маккуори. Затем она перевелась в магистратуру в Оксфордский университет в Великобритании.

Однако семью девушки ее академические успехи не впечатлили. Куда больше их волновал семейный статус незамужней девушки.

«Родня спрашивала меня только о том, когда я собираюсь выйти замуж (в Уганде это очень важно). На втором месте был вопрос о том, когда я заведу детей и семью. Отец сочинил свадебную речь, когда мне исполнилось 16 лет», — рассказала Лулу.

В итоге она вместе с друзьями устроила свадебную церемонию в баре, владельцем которого является ее приятель. Джемима появилась в свадебном платье, объяснила, почему нет рядом жениха, и произнесла свадебные клятвы.

«Когда мы говорили на следующий день, мама была озадачена и немного задета, но сказала, что даже то, что я надела свадебное платье, доказывает мою готовность к браку»,— призналась девушка.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в США смогла выйти замуж женщина, считавшая себя «монстром»: после инсульта половина лица Джармилы Хайес была лишена подвижности, из-за чего казалось, что она корчит пугающие гримасы. После удачной операции женщина снова расцвела и нашла свою половинку.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter