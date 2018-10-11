Сухогруз с украинцами на борту терпел бедствие возле оккупированного Крыма

Происшествия

В Азовском море недалеко от Керченского пролива терпел бедствие сухогруз «Нила» под флагом африканского государства Того. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Сообщается, что «Нила» принадлежит турецкой компании, на его борту находились 11 членов экипажа — один гражданин Азербайджана и 10 граждан Украины.

Вечером 9 октября стоял на якоре в Азовском море, ожидая разрешения на проход по Керченскому проливу. Судно с тремя тысячами тонн угля на борту направлялось в Турцию.

«Наш морской спасательно-поисковый центр получил сигнал от капитана сухогруза. Он сообщил по радио о поступлении воды в носовые танки (грузовые трюмы), судовые насосы не справлялись с откачкой, потребовался буксир с судоотливными средствами. Мы направили туда два буксира, но из-за шторма они не смогли близко подойти, ожидали в дрейфе. Одновременно велись переговоры по заключению договора о проведении спасательных работ»,— рассказали агентству в спасательном ведомстве.

По просьбе капитана в ночь с 9 на 10 октября пограничники эвакуировали семерых моряков и доставили их на берег.

Поступление воды на утро не продолжалось, был подписан договор о проведении спасательных работ. В настоящее время судно своим ходом следует в более спокойную точку якорной стоянки в сопровождении буксира «Меркурий». Там они встанут на якорь, и специалисты уже будут изучать ситуацию и проводить откачку воды. Дифферент (наклон судна в продольной плоскости) небольшой, составляет 0,6 метра на нос, сильного поступления воды нет. Какая причина ЧП — пробоина или другой дефект — эксперты выяснят позже, говорится в сообщении спасателей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», пьяный российский капитан посадил сухогруз на мель.

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