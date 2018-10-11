Мир

Без Нибиру вряд ли обошлось: новое мощное землетрясение в Индонезии убило трех людей

Согласно данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), у побережья индонезийского острова Ява зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0.

Отмечается, что эпицентр подземных толчков находился в море, в 189 км к востоку от города Сурабая.

По уточненным данным, землетрясение произошло в 18:44 UTC (21:44 по Киеву), очаг стихии залегал на глубине 30 км.

Позже агентство «Синьхуа» со ссылкой на данные местных властей сообщило о том, что жертвами нового землетрясения у берегов Индонезии стали трое людей. Также сообщается, что в результате мощных подземных толчков повреждены десятки зданий.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в конце сентября на Сулавеси произошло мощное землетрясение, после чего на остров обрушилось цунами. Тогда ряд ведущих уфологов мира сообщили о том, что виной катаклизмов, которые происходят в Индонезии, является «звезда смерти» Нибиру. Они считают, что она своим мощным гравитационным полем стремительно уничтожает остров Сулавеси, а вся Индонезия попала под влияние планеты-убийцы из-за того, что орбита Земли совпала с апогеем траектории Нибиру в наиболее фатальной точке.

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