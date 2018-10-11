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Путин готовился ввести войска и без письма Януковича: озвучены детали оккупации Крыма
Письмо бывшего президента Украины Виктора Януковича с просьбой о вводе российских войск не стало главной причиной оккупации Крыма — у Путина вполне обошлись бы и без него. Об этом пишет «Цензор» со ссылкой на слова адвоката Януковича Александра Горошинского.
«Путин внес в Совет Федерации предложение использовать войска, ссылаясь на опасность для граждан России и российских военных. На Януковича он не ссылался»,— заявил юрист.
Кроме того, по словам Горошинского, на заседании Совета Федерации, на котором принимали решение использовать российские войска в Крыму, «о Януковиче не говорили».
Адвокат подчеркнул, что принятое Россией решение воплотили бы, как и хотели, несмотря ни на что. Потому слова Януковича никак не повлияли на ход событий.
При этом он признал, что экс-постоянный представитель РФ в ООН Виталий Чуркин на заседании Совбеза организации озвучил письмо Януковича, «но оригинал этого письма мы так и не видели».
«Так что анализировать письмо или слова Чуркина каждый может так, как ему хочется. Самого его мы спросить, к сожалению, уже не можем», — добавил Горошинский.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Оболонском райсуде Киева обнародовали текст письма экс-президента Украины Виктора Януковича, в котором он просил президента России Владимира Путина ввести войска на территорию Украины. Кроме того, во время заседания экс-президента Януковича объявили феноменальным математиком.
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